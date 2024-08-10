ВСУ использовали беспилотники против армии Мали

Afrique Media: спецназ ВСУ применил дроны в боях против армии Мали

10 августа 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

ВСУ применили беспилотники против малийских военных, сообщает Afrique Media Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украинская армия применила БПЛА и дроны-камикадзе против военных Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media. «Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле. <…> Против малийского правительства», — говорится в репортаже телеканала. Он опубликован в соцсети Х. В конце июля 2024 года ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боевыми действиями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали. В ходе конфликта военная группа понесла потери, включая командный состав. Сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритании ведут расследование, связанное с возможной подготовкой террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. Также британская газета Times утверждает, что глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали. Газета ссылается на документы, которые якобы были получены из агентства национальной безопасности США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия применила БПЛА и дроны-камикадзе против военных Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media. «Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле. <…> Против малийского правительства», — говорится в репортаже телеканала. Он опубликован в соцсети Х. В конце июля 2024 года ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боевыми действиями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали. В ходе конфликта военная группа понесла потери, включая командный состав. Сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритании ведут расследование, связанное с возможной подготовкой террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. Также британская газета Times утверждает, что глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали. Газета ссылается на документы, которые якобы были получены из агентства национальной безопасности США.