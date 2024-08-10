ВСУ использовали беспилотники против армии Мали

Afrique Media: спецназ ВСУ применил дроны в боях против армии Мали
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Техника нато. Тюмень, военная техника, дрон, fpv дрон, дрон-камикадзе
ВСУ применили беспилотники против малийских военных, сообщает Afrique Media Фото:

Украинская армия применила БПЛА и дроны-камикадзе против военных Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media.

«Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле. <…> Против малийского правительства», — говорится в репортаже телеканала. Он опубликован в соцсети Х.

В конце июля 2024 года ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боевыми действиями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали. В ходе конфликта военная группа понесла потери, включая командный состав. Сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритании ведут расследование, связанное с возможной подготовкой террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании.

Также британская газета Times утверждает, что глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали. Газета ссылается на документы, которые якобы были получены из агентства национальной безопасности США.

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Украинская армия применила БПЛА и дроны-камикадзе против военных Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media. «Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле. <…> Против малийского правительства», — говорится в репортаже телеканала. Он опубликован в соцсети Х. В конце июля 2024 года ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боевыми действиями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали. В ходе конфликта военная группа понесла потери, включая командный состав. Сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритании ведут расследование, связанное с возможной подготовкой террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. Также британская газета Times утверждает, что глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали. Газета ссылается на документы, которые якобы были получены из агентства национальной безопасности США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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