Украинская армия применила БПЛА и дроны-камикадзе против военных Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media.
«Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле. <…> Против малийского правительства», — говорится в репортаже телеканала. Он опубликован в соцсети Х.
В конце июля 2024 года ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боевыми действиями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали. В ходе конфликта военная группа понесла потери, включая командный состав. Сенегальское издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритании ведут расследование, связанное с возможной подготовкой террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании.
Также британская газета Times утверждает, что глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали. Газета ссылается на документы, которые якобы были получены из агентства национальной безопасности США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.