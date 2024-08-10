10 августа 2024
09 августа 2024

Бастрыкин потребовал завести дело из-за агрохолдинга, мешающего курганцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело и представить доклад о результатах его расследования Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за агрохолдинга, мешающего жителям села Сухоборское Курганской области сильным шумом во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Курганской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей села Сухоборское. Также он должен представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в telegram-канале СК.

Уточняется, что рядом в селе рядом с жилыми домами расположен агрохолдинг, который в больших количествах обрабатывает зерно. Зерносушильные машины, установленные на территории предприятия, во время работы перекатывают тонны зерна, что влечет за собой сильный шум. До настоящего времени нарушения закона не устранены, а на местных жителей оказывается давление. В региональном ведомстве организованы две проверки, по одной из которых в возбуждении уголовного дела отказано, а другая еще продолжается.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за агрохолдинга, мешающего жителям села Сухоборское Курганской области сильным шумом во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Курганской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей села Сухоборское. Также он должен представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в telegram-канале СК. Уточняется, что рядом в селе рядом с жилыми домами расположен агрохолдинг, который в больших количествах обрабатывает зерно. Зерносушильные машины, установленные на территории предприятия, во время работы перекатывают тонны зерна, что влечет за собой сильный шум. До настоящего времени нарушения закона не устранены, а на местных жителей оказывается давление. В региональном ведомстве организованы две проверки, по одной из которых в возбуждении уголовного дела отказано, а другая еще продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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