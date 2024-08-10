Бастрыкин потребовал завести дело из-за агрохолдинга, мешающего курганцам

11 августа 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело и представить доклад о результатах его расследования Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за агрохолдинга, мешающего жителям села Сухоборское Курганской области сильным шумом во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Курганской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей села Сухоборское. Также он должен представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в telegram-канале СК. Уточняется, что рядом в селе рядом с жилыми домами расположен агрохолдинг, который в больших количествах обрабатывает зерно. Зерносушильные машины, установленные на территории предприятия, во время работы перекатывают тонны зерна, что влечет за собой сильный шум. До настоящего времени нарушения закона не устранены, а на местных жителей оказывается давление. В региональном ведомстве организованы две проверки, по одной из которых в возбуждении уголовного дела отказано, а другая еще продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за агрохолдинга, мешающего жителям села Сухоборское Курганской области сильным шумом во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Курганской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей села Сухоборское. Также он должен представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в telegram-канале СК. Уточняется, что рядом в селе рядом с жилыми домами расположен агрохолдинг, который в больших количествах обрабатывает зерно. Зерносушильные машины, установленные на территории предприятия, во время работы перекатывают тонны зерна, что влечет за собой сильный шум. До настоящего времени нарушения закона не устранены, а на местных жителей оказывается давление. В региональном ведомстве организованы две проверки, по одной из которых в возбуждении уголовного дела отказано, а другая еще продолжается.