Бастрыкин потребовал завести дело из-за агрохолдинга, мешающего курганцам

Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело и представить доклад о результатах его расследованияФото: Следственный комитет РФ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за агрохолдинга, мешающего жителям села Сухоборское Курганской области сильным шумом во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Курганской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей села Сухоборское. Также он должен представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в telegram-канале СК.
Уточняется, что рядом в селе рядом с жилыми домами расположен агрохолдинг, который в больших количествах обрабатывает зерно. Зерносушильные машины, установленные на территории предприятия, во время работы перекатывают тонны зерна, что влечет за собой сильный шум. До настоящего времени нарушения закона не устранены, а на местных жителей оказывается давление. В региональном ведомстве организованы две проверки, по одной из которых в возбуждении уголовного дела отказано, а другая еще продолжается.
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за агрохолдинга, мешающего жителям села Сухоборское Курганской области сильным шумом во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Курганской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей села Сухоборское. Также он должен представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в telegram-канале СК. Уточняется, что рядом в селе рядом с жилыми домами расположен агрохолдинг, который в больших количествах обрабатывает зерно. Зерносушильные машины, установленные на территории предприятия, во время работы перекатывают тонны зерна, что влечет за собой сильный шум. До настоящего времени нарушения закона не устранены, а на местных жителей оказывается давление. В региональном ведомстве организованы две проверки, по одной из которых в возбуждении уголовного дела отказано, а другая еще продолжается.