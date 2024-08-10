Площадь пожара была 60 квадратных метров (архивное фото)
В Карпинске (Свердловская область) на ул. Победы около берега реки Турья сгорел дотла частный дом вместе с вещами его жителей. Очевидцы снимали его издалека.
«На площади 60 квадратных метров повреждены кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество в частном жилом доме. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. В 21:58 огонь локализован, в 22:15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:23 по местному времени», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
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