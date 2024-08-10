10 августа 2024

В Свердловской области у берега реки сгорел дотла частный дом. Видео

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Площадь пожара была 60 квадратных метров (архивное фото)
Площадь пожара была 60 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Карпинске (Свердловская область) на ул. Победы около берега реки Турья сгорел дотла частный дом вместе с вещами его жителей. Очевидцы снимали его издалека.

«На площади 60 квадратных метров повреждены кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество в частном жилом доме. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. В 21:58 огонь локализован, в 22:15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:23 по местному времени», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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В Карпинске (Свердловская область) на ул. Победы около берега реки Турья сгорел дотла частный дом вместе с вещами его жителей. Очевидцы снимали его издалека. «На площади 60 квадратных метров повреждены кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество в частном жилом доме. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. В 21:58 огонь локализован, в 22:15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:23 по местному времени», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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