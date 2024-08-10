10 августа 2024
09 августа 2024

В челябинских лесах редкие черные лисички собирают ведрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Черные лисички (Вороночник рожковидный). Stock
Многие челябинские грибники никогда не встречали в лесах эти грибы Фото:

Жители Челябинской области за один поход в лес собрали два ведра черных лисичек, которые считаются редким для России грибом. Своим сбором челябинцы похвастались в социальных сетях.

«Погуляли в районе Увильдов. Итог — два ведра черных лисичек и два ведра обычных», — сообщил Павел Швец в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».

В обсуждениях некоторые участники группы высказали сожаление, что ни разу не встречали черные лисички в южноуральских лесах.

По данным микологов, черная лисичка редко встречается в России, чаще всего данный вид грибов растет в южной части Сибири и на Дальнем Востоке, однако не исключено их появление в других местах.

За рубежом черная лисичка считается деликатесом благодаря своему изысканному аромату и нежной текстуре. В Европе цена на сушеные черные лисички может достигать 200 евро за килограмм. В России также можно найти предложения по продаже этих грибов по значительной цене.

Гриб имеет характерную темно-коричневую или черную окраску
Гриб имеет характерную темно-коричневую или черную окраску
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Найденные грибы росли целыми семействами
Найденные грибы росли целыми семействами
Фото:

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Жители Челябинской области за один поход в лес собрали два ведра черных лисичек, которые считаются редким для России грибом. Своим сбором челябинцы похвастались в социальных сетях. «Погуляли в районе Увильдов. Итог — два ведра черных лисичек и два ведра обычных», — сообщил Павел Швец в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». В обсуждениях некоторые участники группы высказали сожаление, что ни разу не встречали черные лисички в южноуральских лесах. По данным микологов, черная лисичка редко встречается в России, чаще всего данный вид грибов растет в южной части Сибири и на Дальнем Востоке, однако не исключено их появление в других местах. За рубежом черная лисичка считается деликатесом благодаря своему изысканному аромату и нежной текстуре. В Европе цена на сушеные черные лисички может достигать 200 евро за килограмм. В России также можно найти предложения по продаже этих грибов по значительной цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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