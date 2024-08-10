В челябинских лесах редкие черные лисички собирают ведрами. Фото

11 августа 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Многие челябинские грибники никогда не встречали в лесах эти грибы Фото: Marco Bertolini\CC BY 2.0\Flickr Жители Челябинской области за один поход в лес собрали два ведра черных лисичек, которые считаются редким для России грибом. Своим сбором челябинцы похвастались в социальных сетях. «Погуляли в районе Увильдов. Итог — два ведра черных лисичек и два ведра обычных», — сообщил Павел Швец в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». В обсуждениях некоторые участники группы высказали сожаление, что ни разу не встречали черные лисички в южноуральских лесах. По данным микологов, черная лисичка редко встречается в России, чаще всего данный вид грибов растет в южной части Сибири и на Дальнем Востоке, однако не исключено их появление в других местах. За рубежом черная лисичка считается деликатесом благодаря своему изысканному аромату и нежной текстуре. В Европе цена на сушеные черные лисички может достигать 200 евро за килограмм. В России также можно найти предложения по продаже этих грибов по значительной цене. Гриб имеет характерную темно-коричневую или черную окраску группа «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», vk.com Фото: Найденные грибы росли целыми семействами группа «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области за один поход в лес собрали два ведра черных лисичек, которые считаются редким для России грибом. Своим сбором челябинцы похвастались в социальных сетях. «Погуляли в районе Увильдов. Итог — два ведра черных лисичек и два ведра обычных», — сообщил Павел Швец в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». В обсуждениях некоторые участники группы высказали сожаление, что ни разу не встречали черные лисички в южноуральских лесах. По данным микологов, черная лисичка редко встречается в России, чаще всего данный вид грибов растет в южной части Сибири и на Дальнем Востоке, однако не исключено их появление в других местах. За рубежом черная лисичка считается деликатесом благодаря своему изысканному аромату и нежной текстуре. В Европе цена на сушеные черные лисички может достигать 200 евро за килограмм. В России также можно найти предложения по продаже этих грибов по значительной цене.