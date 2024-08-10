10 августа 2024

Дроны ВСУ уничтожили в Воронежской области

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RQ-4 Global Hawk. Stock, беспилотник, stock, Global Hawk, разведовательный
Число сбитых дронов не указано Фото:

Силы ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Конкретное число подбитых дронов не указывается.

«В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. На данным момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Силы ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Конкретное число подбитых дронов не указывается. «В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. На данным момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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