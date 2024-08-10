Дроны ВСУ уничтожили в Воронежской области

Число сбитых дронов не указано
Силы ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Конкретное число подбитых дронов не указывается.
«В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. На данным момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
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