Дроны ВСУ уничтожили в Воронежской области

11 августа 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Число сбитых дронов не указано Фото: USAF Силы ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Конкретное число подбитых дронов не указывается. «В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. На данным момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Конкретное число подбитых дронов не указывается. «В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. На данным момент информации о пострадавших и разрушениях нет.