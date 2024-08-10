Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

В деле о бронежилетах фигурирует покупка активов на деньги с контракта

11 августа 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Все активы были арестованы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Следствие утверждает, что обвиняемые в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ использовали средства госконтракта для покупки недвижимости и долей в компаниях. Все активы были арестованы, как следует из материалов дела, доступных РИА Новости. «В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем — в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК «Пикет» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», — говорится в документах. По данным следствия, ГК «Пикет» владеет долями в пяти компаниях и недвижимостью, включая земельные участки и здание. Суд посчитал обоснованными доказательства того, что имущество было приобретено на средства, полученные незаконным путем, и наложил на него арест. Это дело стало одним из резонансных случаев, связанных с государственными контрактами в России. Ранее суд арестовал гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко. Их подозревают в хищении средств у Минобороны РФ. Фирма производила бронежилеты для мобилизованных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие утверждает, что обвиняемые в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ использовали средства госконтракта для покупки недвижимости и долей в компаниях. Все активы были арестованы, как следует из материалов дела, доступных РИА Новости. «В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем — в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК «Пикет» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», — говорится в документах. По данным следствия, ГК «Пикет» владеет долями в пяти компаниях и недвижимостью, включая земельные участки и здание. Суд посчитал обоснованными доказательства того, что имущество было приобретено на средства, полученные незаконным путем, и наложил на него арест. Это дело стало одним из резонансных случаев, связанных с государственными контрактами в России. Ранее суд арестовал гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко. Их подозревают в хищении средств у Минобороны РФ. Фирма производила бронежилеты для мобилизованных.