10 августа 2024

Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

В деле о бронежилетах фигурирует покупка активов на деньги с контракта
© Служба новостей «URA.RU»
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спецтранспорт. москва, фссп, судебный пристав, суд, пристав
Все активы были арестованы Фото:

Следствие утверждает, что обвиняемые в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ использовали средства госконтракта для покупки недвижимости и долей в компаниях. Все активы были арестованы, как следует из материалов дела, доступных РИА Новости.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем — в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК «Пикет» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», — говорится в документах.

По данным следствия, ГК «Пикет» владеет долями в пяти компаниях и недвижимостью, включая земельные участки и здание. Суд посчитал обоснованными доказательства того, что имущество было приобретено на средства, полученные незаконным путем, и наложил на него арест. Это дело стало одним из резонансных случаев, связанных с государственными контрактами в России.

Ранее суд арестовал гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко. Их подозревают в хищении средств у Минобороны РФ. Фирма производила бронежилеты для мобилизованных.

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Следствие утверждает, что обвиняемые в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ использовали средства госконтракта для покупки недвижимости и долей в компаниях. Все активы были арестованы, как следует из материалов дела, доступных РИА Новости. «В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем — в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК «Пикет» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», — говорится в документах. По данным следствия, ГК «Пикет» владеет долями в пяти компаниях и недвижимостью, включая земельные участки и здание. Суд посчитал обоснованными доказательства того, что имущество было приобретено на средства, полученные незаконным путем, и наложил на него арест. Это дело стало одним из резонансных случаев, связанных с государственными контрактами в России. Ранее суд арестовал гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко. Их подозревают в хищении средств у Минобороны РФ. Фирма производила бронежилеты для мобилизованных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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