Над Воронежской областью ликвидировано более 10 беспилотников ВСУ

11 августа 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

ПВО сбили более 10-ти украинских дронов Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дежурные силы ПВО сбили более 10-ти беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. По словам Гусева режим опасности в регионе сохраняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дежурные силы ПВО сбили более 10-ти беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. По словам Гусева режим опасности в регионе сохраняется.