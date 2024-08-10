10 августа 2024

Над Воронежской областью ликвидировано более 10 беспилотников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, радар, нато, сша, пво, patriot,  stock, пэтриот
ПВО сбили более 10-ти украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные силы ПВО сбили более 10-ти беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. По словам Гусева режим опасности в регионе сохраняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дежурные силы ПВО сбили более 10-ти беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. По словам Гусева режим опасности в регионе сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...