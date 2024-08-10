Над Воронежской областью ликвидировано более 10 беспилотников ВСУ

ПВО сбили более 10-ти украинских дронов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дежурные силы ПВО сбили более 10-ти беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — написал Гусев в telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. По словам Гусева режим опасности в регионе сохраняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.