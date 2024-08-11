В мире Алаудинов назвал атку на Курскую область терактом, подготовленным НАТО 11 августа 2024 в 17:07 Размер текста - 17 + Алаудинов назвал происходящее в Курской области терактом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Атака ВСУ на Курскую область — это теракт, который подготовлен на уровне начальников блока Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов. «Это террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блока НАТО, значит и непосредственно под контролем Америки и Англии», — заявил Алаудинов в видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Они пытаются прорваться вглубь российского региона с помощью бронетехники. Порядка 14 единиц такой техники было уничтожено российскими военными в Мартыновке Курской области, в том числе на борту были иностранные наемники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Атака ВСУ на Курскую область — это теракт, который подготовлен на уровне начальников блока Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов. «Это террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блока НАТО, значит и непосредственно под контролем Америки и Англии», — заявил Алаудинов в видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Они пытаются прорваться вглубь российского региона с помощью бронетехники. Порядка 14 единиц такой техники было уничтожено российскими военными в Мартыновке Курской области, в том числе на борту были иностранные наемники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям