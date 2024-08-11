Алаудинов назвал атку на Курскую область терактом, подготовленным НАТО

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Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главный судебный пристав Пермского края. Пермь, алаудинов абдул
Алаудинов назвал происходящее в Курской области терактом Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Атака ВСУ на Курскую область — это теракт, который подготовлен на уровне начальников блока Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Это террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блока НАТО, значит и непосредственно под контролем Америки и Англии», — заявил Алаудинов в видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.

ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Они пытаются прорваться вглубь российского региона с помощью бронетехники. Порядка 14 единиц такой техники было уничтожено российскими военными в Мартыновке Курской области, в том числе на борту были иностранные наемники.

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Атака ВСУ на Курскую область — это теракт, который подготовлен на уровне начальников блока Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов. «Это террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блока НАТО, значит и непосредственно под контролем Америки и Англии», — заявил Алаудинов в видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Они пытаются прорваться вглубь российского региона с помощью бронетехники. Порядка 14 единиц такой техники было уничтожено российскими военными в Мартыновке Курской области, в том числе на борту были иностранные наемники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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