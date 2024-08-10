10 августа 2024
09 августа 2024

Следователи выясняют причины массового отравления пациентов кардиоцентра Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники окружного СК уже выехали на место массового заражения сальмонеллезом
Сотрудники окружного СК уже выехали на место массового заражения сальмонеллезом Фото:

Сотрудники следственного комитета подключились к выяснению причин массового отравления пациентов сургутского кардиоцентра. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«К происшествию подключились следователи СК. Сотрудники уже выехали в кардиодиспансер на место и разбираются в произошедшем», — сообщил инсайдер. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в кардиоцентре Сургута произошла вспышка сальмонеллеза. Предварительно, отравилось порядка 90 пациентов лечебного учреждения во время ужина.

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Сотрудники следственного комитета подключились к выяснению причин массового отравления пациентов сургутского кардиоцентра. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «К происшествию подключились следователи СК. Сотрудники уже выехали в кардиодиспансер на место и разбираются в произошедшем», — сообщил инсайдер. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в кардиоцентре Сургута произошла вспышка сальмонеллеза. Предварительно, отравилось порядка 90 пациентов лечебного учреждения во время ужина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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