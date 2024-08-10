Следователи выясняют причины массового отравления пациентов кардиоцентра Сургута

Сотрудники окружного СК уже выехали на место массового заражения сальмонеллезом
Сотрудники следственного комитета подключились к выяснению причин массового отравления пациентов сургутского кардиоцентра. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«К происшествию подключились следователи СК. Сотрудники уже выехали в кардиодиспансер на место и разбираются в произошедшем», — сообщил инсайдер. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в кардиоцентре Сургута произошла вспышка сальмонеллеза. Предварительно, отравилось порядка 90 пациентов лечебного учреждения во время ужина.
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