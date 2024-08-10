Клава Кока предположила, что из-за выбора мебели ремонт может затянуться еще на два месяца (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась с подписчиками радостной новостью — строительные работы в ее квартире в Москве почти закончены. Артистка показала практически готовый ремонт и отметила, что впереди ее ждет самое сложное — выбор мебели.

Кока опубликовала сообщение о том, что строительные работы и отделка в квартире будут завершены завтра (12 августа). «Ура! Значит, что совсем скоро эти закаты я буду видеть каждый день», — отреагировала на радостную весть девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также певица поделилась, что самый сложный для нее этап еще впереди — это выбор мебели и декора для дома. Кока предположила, что из-за этого ремонт может затянуться еще на два месяца.

Квартиру артистка купила в 2023 году. Тогда девушка призналась, что это было ее мечтой. Судя по фотографиям, в квартире большие панорамные окна, из которых открывается вид на реку и закат.

Фото: скриншот из соцсети Instagram, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ