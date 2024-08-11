В российском регионе решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ с августа

11 августа 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Жителям Курской области в ряде районов временно отменена плата за коммунальные услуги из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Освобождение от платежей коснется Суджанского, Беловский, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, включая город Льгов. «Приостановление начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения будет действовать с августа», — уточнил представитель оперативного штаба в своем telegram-канале. Помимо этого, жителям данных районов предоставляется рассрочка по оплате задолженности за коммунальные услуги прошлого месяца, а также отменяются пени за неоплату. Сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за их нарушение временно приостановлены. Эти меры направлены на поддержку населения в условиях проведения контртеррористических операций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курской области в ряде районов временно отменена плата за коммунальные услуги из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Освобождение от платежей коснется Суджанского, Беловский, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, включая город Льгов. «Приостановление начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения будет действовать с августа», — уточнил представитель оперативного штаба в своем telegram-канале. Помимо этого, жителям данных районов предоставляется рассрочка по оплате задолженности за коммунальные услуги прошлого месяца, а также отменяются пени за неоплату. Сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за их нарушение временно приостановлены. Эти меры направлены на поддержку населения в условиях проведения контртеррористических операций.