В российском регионе решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Жителям Курской области в ряде районов временно отменена плата за коммунальные услуги из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Освобождение от платежей коснется Суджанского, Беловский, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, включая город Льгов.
«Приостановление начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения будет действовать с августа», —
Помимо этого, жителям данных районов предоставляется рассрочка по оплате задолженности за коммунальные услуги прошлого месяца, а также отменяются пени за неоплату. Сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за их нарушение временно приостановлены. Эти меры направлены на поддержку населения в условиях проведения контртеррористических операций.
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