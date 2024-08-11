11 августа 2024

В российском регионе решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ с августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жителям Курской области в ряде районов временно отменена плата за коммунальные услуги из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Освобождение от платежей коснется Суджанского, Беловский, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, включая город Льгов.

«Приостановление начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения будет действовать с августа», — уточнил представитель оперативного штаба в своем telegram-канале.

Помимо этого, жителям данных районов предоставляется рассрочка по оплате задолженности за коммунальные услуги прошлого месяца, а также отменяются пени за неоплату. Сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за их нарушение временно приостановлены. Эти меры направлены на поддержку населения в условиях проведения контртеррористических операций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Курской области в ряде районов временно отменена плата за коммунальные услуги из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Освобождение от платежей коснется Суджанского, Беловский, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, включая город Льгов. «Приостановление начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения будет действовать с августа», — уточнил представитель оперативного штаба в своем telegram-канале. Помимо этого, жителям данных районов предоставляется рассрочка по оплате задолженности за коммунальные услуги прошлого месяца, а также отменяются пени за неоплату. Сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за их нарушение временно приостановлены. Эти меры направлены на поддержку населения в условиях проведения контртеррористических операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...