Пермякам предлагается работа охранником на складе Ozon за 270 тысяч рублей

Жителей Пермского края зовут работать охранниками на склад Ozon в Самарской области с зарплатой в 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.
«Охранник, работа вахтой в Чапаевске, Самарская область (на склад Ozon). От 270 тысяч рублей за 90 смен. От 3000 рублей за смену», — указано в объявлении.
Уточняется, что трудоустройство будет официальным, проживание и питание оплачивает работодатель. В обязанности работника входят обеспечение пропускного режима и безопасности на объекте, а также соблюдение режима тишины.
Сообщалось, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Татарстане. За вахту в 95 рабочих дней обещают заплатить около 300 тысяч рублей.
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Жителей Пермского края зовут работать охранниками на склад Ozon в Самарской области с зарплатой в 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений. «Охранник, работа вахтой в Чапаевске, Самарская область (на склад Ozon). От 270 тысяч рублей за 90 смен. От 3000 рублей за смену», — указано в объявлении. Уточняется, что трудоустройство будет официальным, проживание и питание оплачивает работодатель. В обязанности работника входят обеспечение пропускного режима и безопасности на объекте, а также соблюдение режима тишины. Сообщалось, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Татарстане. За вахту в 95 рабочих дней обещают заплатить около 300 тысяч рублей.