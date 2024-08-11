Пермякам предлагается работа охранником на складе Ozon за 270 тысяч рублей

12 августа 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

За 90 смен пермякам обещают заплатить от 270 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Пермского края зовут работать охранниками на склад Ozon в Самарской области с зарплатой в 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений. «Охранник, работа вахтой в Чапаевске, Самарская область (на склад Ozon). От 270 тысяч рублей за 90 смен. От 3000 рублей за смену», — указано в объявлении. Уточняется, что трудоустройство будет официальным, проживание и питание оплачивает работодатель. В обязанности работника входят обеспечение пропускного режима и безопасности на объекте, а также соблюдение режима тишины. Сообщалось, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Татарстане. За вахту в 95 рабочих дней обещают заплатить около 300 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Пермского края зовут работать охранниками на склад Ozon в Самарской области с зарплатой в 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений. «Охранник, работа вахтой в Чапаевске, Самарская область (на склад Ozon). От 270 тысяч рублей за 90 смен. От 3000 рублей за смену», — указано в объявлении. Уточняется, что трудоустройство будет официальным, проживание и питание оплачивает работодатель. В обязанности работника входят обеспечение пропускного режима и безопасности на объекте, а также соблюдение режима тишины. Сообщалось, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Татарстане. За вахту в 95 рабочих дней обещают заплатить около 300 тысяч рублей.