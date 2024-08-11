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Пермякам предлагается работа охранником на складе Ozon за 270 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
За 90 смен пермякам обещают заплатить от 270 тысяч рублей Фото:

Жителей Пермского края зовут работать охранниками на склад Ozon в Самарской области с зарплатой в 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

«Охранник, работа вахтой в Чапаевске, Самарская область (на склад Ozon). От 270 тысяч рублей за 90 смен. От 3000 рублей за смену», — указано в объявлении.

Уточняется, что трудоустройство будет официальным, проживание и питание оплачивает работодатель. В обязанности работника входят обеспечение пропускного режима и безопасности на объекте, а также соблюдение режима тишины.

Сообщалось, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Татарстане. За вахту в 95 рабочих дней обещают заплатить около 300 тысяч рублей.

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Жителей Пермского края зовут работать охранниками на склад Ozon в Самарской области с зарплатой в 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений. «Охранник, работа вахтой в Чапаевске, Самарская область (на склад Ozon). От 270 тысяч рублей за 90 смен. От 3000 рублей за смену», — указано в объявлении. Уточняется, что трудоустройство будет официальным, проживание и питание оплачивает работодатель. В обязанности работника входят обеспечение пропускного режима и безопасности на объекте, а также соблюдение режима тишины. Сообщалось, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Татарстане. За вахту в 95 рабочих дней обещают заплатить около 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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