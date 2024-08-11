11 августа 2024
10 августа 2024
09 августа 2024

ЯНАО попал в ТОП-10 регионов России по качеству дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЯНАО 74,9% качественных дорог
В ЯНАО 74,9% качественных дорог Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе 74,9% дорог отвечают всем нормативным требованиям. Это соответствует восьмой строчке рейтинга по качеству дорог среди регионов России.

«Восьмое место: ЯНАО. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года — 74,9%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров дорог на тысячу квадратных километров территории: 3,7», — выяснили РИА Новости.

У соседской Тюменской области все сложилось немного хуже — она занимает 12-ое место. Там всего 72,8% дорог отвечают всем нормативным требованиям. При этом лидерами стали Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).

Власти Салехарда (ЯНАО) отремонтируют дорогу до ветклиники, которая вообще не состояла на кадастровом учете и поэтому ее никто не приводил в порядок по меньшей мере пять лет. После вмешательства ямальского омбудсмена Андрея Нестерука, с мэрией окружной столицы было достигнуто соглашение и проблема скоро решится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямало-Ненецком автономном округе 74,9% дорог отвечают всем нормативным требованиям. Это соответствует восьмой строчке рейтинга по качеству дорог среди регионов России. «Восьмое место: ЯНАО. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года — 74,9%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров дорог на тысячу квадратных километров территории: 3,7», — выяснили РИА Новости. У соседской Тюменской области все сложилось немного хуже — она занимает 12-ое место. Там всего 72,8% дорог отвечают всем нормативным требованиям. При этом лидерами стали Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). Власти Салехарда (ЯНАО) отремонтируют дорогу до ветклиники, которая вообще не состояла на кадастровом учете и поэтому ее никто не приводил в порядок по меньшей мере пять лет. После вмешательства ямальского омбудсмена Андрея Нестерука, с мэрией окружной столицы было достигнуто соглашение и проблема скоро решится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...