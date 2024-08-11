ЯНАО попал в ТОП-10 регионов России по качеству дорог

В Ямало-Ненецком автономном округе 74,9% дорог отвечают всем нормативным требованиям. Это соответствует восьмой строчке рейтинга по качеству дорог среди регионов России.
«Восьмое место: ЯНАО. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года — 74,9%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров дорог на тысячу квадратных километров территории: 3,7», — выяснили РИА Новости.
У соседской Тюменской области все сложилось немного хуже — она занимает 12-ое место. Там всего 72,8% дорог отвечают всем нормативным требованиям. При этом лидерами стали Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).
Власти Салехарда (ЯНАО) отремонтируют дорогу до ветклиники, которая вообще не состояла на кадастровом учете и поэтому ее никто не приводил в порядок по меньшей мере пять лет. После вмешательства ямальского омбудсмена Андрея Нестерука, с мэрией окружной столицы было достигнуто соглашение и проблема скоро решится.
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