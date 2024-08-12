Рецепты из кабачков: простые и вкусные блюда на каждый день

Топ-4 рецептов из кабачков на сковородке

12 августа 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Кабачки подходят для различных блюд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Благодаря своему мягкому вкусу и универсальности, кабачки можно использовать в самых разнообразных блюдах. Они отлично подходят для жарки, тушения, запекания, фаршировки и даже для приготовления на гриле. URA.RU делится простыми и вкусными рецептами из кабачков. Кабачки в кляре с чесноком на сковороде Ингредиенты на четыре порции: Два кабачка;

Два зубчика чеснока;

Два куриных яйца;

Две столовых ложки майонеза;

Две столовых ложки муки;

Чайная ложка черного перца;

30 миллилитров растительного масла для обжаривания. Сначала нужно приготовить кляр с чесноком для кабачков: в глубокую чашку вбить яйца, добавить майонез, черный перец и натертый чеснок, после чего все хорошо перемешать. Всыпать в чашку две столовые ложки муки и вновь перемешать, чтобы не было комочков. При желании можно добавить в кляр мелко нарубленную зелень или специи. Кабачки следует нарезать на одинаковые кружочки толщиной 5-7 миллиметров. Окунуть каждый кружочек в чесночный кляр. Влить в сковороду немного растительного масла и хорошо разогреть на среднем огне, после чего выкладывать кабачки — между ними нужно оставлять небольшое пространство, чтобы хорошо прожарились со всех сторон и их удобно было переворачивать. Обжаривать кабачки на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета кляра. Как только кляр зарумянится с одной стороны, перевернуть кружочки на другую сторону и продолжать готовить до золотистого оттенка второй стороны. Готовые кабачки нужно выложить на тарелку, предварительно застеленную плотными салфетками или бумажным полотенцем — они впитают лишний жир. Рецепт из кабачков на сковороде Ингредиенты на три порции: 500 граммов кабачков;

50 миллилитров оливкового масла;

50 граммов пармезана;

Специи: две щепотки соли и смеси перцев, зубчик чеснока и одна чайная ложка итальянских трав. Кабачки нужно промыть под проточной водой, отрезать хвостики. Нарезать их на слайсы толщиной 0,7-1 сантиметр. Смешать оливковое масло с двумя щепотками соли, смесью свежемолотого перца, чайную ложку итальянских трав и измельченный чеснок. Разогреть сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием, смазав поверхность растительным маслом. Выложить слайсы кабачков на раскаленную сковороду и жарить на среднем огне по 2-2,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Смазать оливковым соусом (состоящим из оливкового масла, чеснока и итальянских трав) готовые кабачки, посыпать их натертым пармезаном. Подать к столу в теплом или холодном виде. Драники из кабачков Ингредиенты на три порции: 600 граммов кабачков;

30 граммов репчатого лука;

Одно куриное яйцо;

Специи — черный перец, зубчик чеснока, две веточки укропа, чайная ложка соли;

40 граммов пшеничной муки;

100 граммов сметаны;

50 граммов огурцов;

Две столовых ложки растительного масла. Натереть на крупной терке кабачки, переложить их в миску и добавить соль. Хорошо размешать и оставить на 10 минут — благодаря соли кабачки отдадут лишнюю влагу. Переложить их в дуршлаг и хорошо отжать от лишней жидкости. Мелко нарезать репчатый лук, переложить его к кабачкам и добавить куриное яйцо, затем размешать всю массу. Добавить муку и черный молотый перец по вкусу. Смазать маслом сковороду с антипригарным покрытием (это нужно делать перед жаркой каждой новой порции драников). Вложить столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду порции кабачковой массы, обжаривать драники примерно по три минуты с одной стороны до румяности. Смешать в миске все ингредиенты для соуса — натертый свежий огурец, укроп, чеснок и сметану. Посолить по вкусу. Подавать драники следует теплыми. Подавать драники следует теплыми Фото: Илья Московец © URA.RU Рецепт кабачков на сковороде с майонезом Ингредиенты на три порции: 450 граммов кабачков;

45 граммов майонеза;

75 граммов муки;

45 граммов растительного масла;

Специи — три веточки укропа, три дольки чеснока, 1,5 столовых ложки хмели-сунели и соли. Кабачки помыть, вытереть и нарезать на равные кружочки толщиной в 4-5 миллиметров, отложить их на пять минут, чтобы дали сок. Подготовить глубокую емкость для смешивания и насыпать туда муку, обвалять кабачки в муке с двух сторон. На разогретую сковороду налить подсолнечное масло и обжарить кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Для майонезного соуса потребуется майонез, укроп, чеснок, соль и хмели-сунели. Хорошо его смешать и оставить, чтобы настоялся. Обжаренные кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодаря своему мягкому вкусу и универсальности, кабачки можно использовать в самых разнообразных блюдах. Они отлично подходят для жарки, тушения, запекания, фаршировки и даже для приготовления на гриле. URA.RU делится простыми и вкусными рецептами из кабачков. Ингредиенты на четыре порции: Сначала нужно приготовить кляр с чесноком для кабачков: в глубокую чашку вбить яйца, добавить майонез, черный перец и натертый чеснок, после чего все хорошо перемешать. Всыпать в чашку две столовые ложки муки и вновь перемешать, чтобы не было комочков. При желании можно добавить в кляр мелко нарубленную зелень или специи. Кабачки следует нарезать на одинаковые кружочки толщиной 5-7 миллиметров. Окунуть каждый кружочек в чесночный кляр. Влить в сковороду немного растительного масла и хорошо разогреть на среднем огне, после чего выкладывать кабачки — между ними нужно оставлять небольшое пространство, чтобы хорошо прожарились со всех сторон и их удобно было переворачивать. Обжаривать кабачки на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета кляра. Как только кляр зарумянится с одной стороны, перевернуть кружочки на другую сторону и продолжать готовить до золотистого оттенка второй стороны. Готовые кабачки нужно выложить на тарелку, предварительно застеленную плотными салфетками или бумажным полотенцем — они впитают лишний жир. Ингредиенты на три порции: Кабачки нужно промыть под проточной водой, отрезать хвостики. Нарезать их на слайсы толщиной 0,7-1 сантиметр. Смешать оливковое масло с двумя щепотками соли, смесью свежемолотого перца, чайную ложку итальянских трав и измельченный чеснок. Разогреть сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием, смазав поверхность растительным маслом. Выложить слайсы кабачков на раскаленную сковороду и жарить на среднем огне по 2-2,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Смазать оливковым соусом (состоящим из оливкового масла, чеснока и итальянских трав) готовые кабачки, посыпать их натертым пармезаном. Подать к столу в теплом или холодном виде. Ингредиенты на три порции: Натереть на крупной терке кабачки, переложить их в миску и добавить соль. Хорошо размешать и оставить на 10 минут — благодаря соли кабачки отдадут лишнюю влагу. Переложить их в дуршлаг и хорошо отжать от лишней жидкости. Мелко нарезать репчатый лук, переложить его к кабачкам и добавить куриное яйцо, затем размешать всю массу. Добавить муку и черный молотый перец по вкусу. Смазать маслом сковороду с антипригарным покрытием (это нужно делать перед жаркой каждой новой порции драников). Вложить столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду порции кабачковой массы, обжаривать драники примерно по три минуты с одной стороны до румяности. Смешать в миске все ингредиенты для соуса — натертый свежий огурец, укроп, чеснок и сметану. Посолить по вкусу. Подавать драники следует теплыми. Ингредиенты на три порции: Кабачки помыть, вытереть и нарезать на равные кружочки толщиной в 4-5 миллиметров, отложить их на пять минут, чтобы дали сок. Подготовить глубокую емкость для смешивания и насыпать туда муку, обвалять кабачки в муке с двух сторон. На разогретую сковороду налить подсолнечное масло и обжарить кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Для майонезного соуса потребуется майонез, укроп, чеснок, соль и хмели-сунели. Хорошо его смешать и оставить, чтобы настоялся. Обжаренные кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.