«Известия»: заключенные устроили в мордовской колонии банкет

Информация о происшествии вызвала интерес в Федеральной службе исполнения наказаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденные исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии устроили банкет. УФСИН России по Республике начал проверку по данному факту.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — сообщили в ведомстве, передают «Известия». Газета получила фотографию, демонстрирующую пышное застолье в ИК-7 Мордовии, где содержатся опасные преступники. Снимок, сделанный 20 июля 2024 года, вызвал реакцию ФСИН.

По словам источника в пенитенциарной системе, заключенные могут закупать продукты только в специализированных магазинах ИСО. Однако на фото видно пиршество, на которое собрались более 40 человек, что не соответствует нормам строгого режима. Источник утверждает, что «денежные» арестанты могут обеспечить себе комфортные условия через сообщников на свободе.