В Курганской области женщина получила срок, ударив ножом в живот собутыльника

Женщина получила условный срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы условно, так как она ударила ножом в живот своему собутыльнику. Об этом говорится в материалах дела.

«Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия“. Она приговорена к лишению свободы на 2,5 года условно и с испытательным сроком три года», — сообщается на сайте Далматовского районного суда.

Уточняется, что женщина, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры схватила нож и ударила им в живот собутыльника. Она нанесла травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.