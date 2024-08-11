11 августа 2024
10 августа 2024

В Курганской области женщина получила срок, ударив ножом в живот собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получила условный срок Фото:

В Курганской области суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы условно, так как она ударила ножом в живот своему собутыльнику. Об этом говорится в материалах дела.

«Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия“. Она приговорена к лишению свободы на 2,5 года условно и с испытательным сроком три года», — сообщается на сайте Далматовского районного суда.

Уточняется, что женщина, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры схватила нож и ударила им в живот собутыльника. Она нанесла травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

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В Курганской области суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы условно, так как она ударила ножом в живот своему собутыльнику. Об этом говорится в материалах дела. «Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия“. Она приговорена к лишению свободы на 2,5 года условно и с испытательным сроком три года», — сообщается на сайте Далматовского районного суда. Уточняется, что женщина, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры схватила нож и ударила им в живот собутыльника. Она нанесла травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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