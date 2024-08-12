Врач раскрыл главную опасность кабачков с огорода

Врач Шкитин: овощи навредят организму, если почву удобряли химудобрениями

12 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Если почву удобряли химическими удобрениями, кабачки только навредят организму, рассказал врач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельцам огородов следует быть внимательными при сборе урожая кабачков, чтобы избежать употребления в пищу переросших овощей с толстой кожицей. Об этом сообщил доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин. Он добавил, что те овощи, для выращивания которых использовали химические удобрения, могут навредить организму. Новость по теме Рецепты из кабачков: простые и вкусные блюда на каждый день «Если срезать кабачок маленьким, то стромы этого овоща, та клетчатка, которая создает ему объем и те сосуды, которые этот овощ питают, будут небольшими и не будут портить вкус овоща», — пояснил эксперт в беседе с « Газета.Ru ». Он также предупредил о вреде употребления овощей, выращенных на почве с химическими удобрениями. Шкитин подчеркнул, что при обжаривании кабачков и баклажанов они впитывают много растительного масла, что делает блюдо калорийным и трудно усваиваемым. В качестве более полезной альтернативы он предложил тушение овощей, отметив пользу овощных рагу и фаршированных блюд с мясом. Ранее магистр наук и диетолог Элизабет Барнс рассказала о том, какие овощи помогают похудеть. Среди них она отметила спаржу, шпинат, морковь и кабачок. Для тех, кто хочет похудеть, диетолог порекомендовала делать лапшу для пасты из кабачка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцам огородов следует быть внимательными при сборе урожая кабачков, чтобы избежать употребления в пищу переросших овощей с толстой кожицей. Об этом сообщил доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин. Он добавил, что те овощи, для выращивания которых использовали химические удобрения, могут навредить организму. «Если срезать кабачок маленьким, то стромы этого овоща, та клетчатка, которая создает ему объем и те сосуды, которые этот овощ питают, будут небольшими и не будут портить вкус овоща», — пояснил эксперт в беседе с «Газета.Ru». Он также предупредил о вреде употребления овощей, выращенных на почве с химическими удобрениями. Шкитин подчеркнул, что при обжаривании кабачков и баклажанов они впитывают много растительного масла, что делает блюдо калорийным и трудно усваиваемым. В качестве более полезной альтернативы он предложил тушение овощей, отметив пользу овощных рагу и фаршированных блюд с мясом. Ранее магистр наук и диетолог Элизабет Барнс рассказала о том, какие овощи помогают похудеть. Среди них она отметила спаржу, шпинат, морковь и кабачок. Для тех, кто хочет похудеть, диетолог порекомендовала делать лапшу для пасты из кабачка.