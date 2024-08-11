В Еманжелинском районе, который до сих пор остается подтопленным после сильных дождей, потерялся грибник. Поиски начались в день исчезновения и продолжались всю ночь и весь последующий день. Как сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсетях, мужчину удалось найти живым.
«8 августа 2024 года в 21:26 на горячую линию отряда „ЛизаАлерт“ поступила заявка о потерявшемся мужчине. Около 23:00 первые группы добровольцев приехали на место, был организован штаб. Ночью, несмотря на холод и сложный рельеф, поиски шли полным ходом. Поиск пропавшего не прекращался весь день 9 августа. Около 10 вечера в радиоэфире, пробиваясь через помехи, прозвучало „Нашли! Живой!“», — сообщили URA.RU в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте».
По словам старшего на месте, поиски осложнялись отдаленностью точек и рельефом местности. После прошедших ливней местность превратилась в болото. К тому же, были проблемы со связью. Но поисковые группы, несмотря на все трудности, справились с задачей.
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