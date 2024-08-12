Депутат Картаполов оценил необходимость мобилизации из-за атак ВСУ на Курскую область

Депутат Картаполов: атака ВСУ на Курскую область не приведет к мобилизации
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Необходимости в мобилизации сейчас нет, сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ситуация в Курской области не приведет к мобилизации. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Необходимости в проведении мобилизации на территории России из-за ситуации в Курской области нет», — сообщил Андрей Картаполов в беседе с Life.ru. По его словам, бойцов на фронте хватает.

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Ранее ВСУ попытались зайти на территорию Беловского района Курской области. Они применили обстрелы, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако атаки украинской армии до сих пор не прекратились, бои продолжаются.

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Ситуация в Курской области не приведет к мобилизации. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Необходимости в проведении мобилизации на территории России из-за ситуации в Курской области нет», — сообщил Андрей Картаполов в беседе с Life.ru. По его словам, бойцов на фронте хватает. Ранее ВСУ попытались зайти на территорию Беловского района Курской области. Они применили обстрелы, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако атаки украинской армии до сих пор не прекратились, бои продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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