Депутат Картаполов оценил необходимость мобилизации из-за атак ВСУ на Курскую область

Необходимости в мобилизации сейчас нет, сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Ситуация в Курской области не приведет к мобилизации. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Необходимости в проведении мобилизации на территории России из-за ситуации в Курской области нет», — сообщил Андрей Картаполов в беседе с
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Ранее ВСУ попытались зайти на территорию Беловского района Курской области. Они применили обстрелы, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако атаки украинской армии до сих пор не прекратились, бои продолжаются.
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