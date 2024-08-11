11 августа 2024
10 августа 2024

На трассе в ХМАО пьяный водитель без прав устроил ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль перекинулся на обочине
Автомобиль перекинулся на обочине Фото:

В Нижневартовском районе на трассе разбился «УАЗ». Автомобилем управлял нетрезвый водитель без прав.

«В результате ДТП водитель получил травмы. Впоследствии установлено, что он не имел права на управление транспортными средствами. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 0,858 промилле в выдыхаемом воздухе», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на обочине. Авария произошла на третьем километре автодороги Лангепас — Когалым.

Водитель не справился с управлением
Водитель не справился с управлением
Фото:

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В Нижневартовском районе на трассе разбился «УАЗ». Автомобилем управлял нетрезвый водитель без прав. «В результате ДТП водитель получил травмы. Впоследствии установлено, что он не имел права на управление транспортными средствами. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 0,858 промилле в выдыхаемом воздухе», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на обочине. Авария произошла на третьем километре автодороги Лангепас — Когалым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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