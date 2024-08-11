Автомобиль перекинулся на обочине
В Нижневартовском районе на трассе разбился «УАЗ». Автомобилем управлял нетрезвый водитель без прав.
«В результате ДТП водитель получил травмы. Впоследствии установлено, что он не имел права на управление транспортными средствами. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 0,858 промилле в выдыхаемом воздухе», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на обочине. Авария произошла на третьем километре автодороги Лангепас — Когалым.
Водитель не справился с управлением
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