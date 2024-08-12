Shot: пожизненно осужденный член банды Цапок просится на СВО вслед за товарищами

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Пожизненно осужденный Владимир Алексеев попросил отправить его на СВО
Пожизненно осужденный Владимир Алексеев попросил отправить его на СВО Фото:

Один из лидеров банды «Цапков» Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел и отбывающий пожизненное наказание, написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Об этом сообщили в telegram-каналах. Ранее Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, осужденные за участие в банде «Цапки» на двадцать лет лишения свободы, досрочно вышли из колоний, заключив контракты на участие в спецоперации.

«Самый жестокий участник Кущевской ОПГ, осужденный за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного. Он написал ходатайство, в котором попросил отправить его на Украину», — написал telegram-канал Shot. 

Газета «Коммерсант» писала, что Рябцев и Быков заключили контракты на участие в спецоперации и получили помилование в марте 2024 года. Они участвовали в боевых действиях в составе штурмовых подразделений.

Ранее сообщалось, что Алексеев, который приговорен к пожизненному заключению свободы за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в СИЗО. Однако ФСИН по Ростовской области опровергло данную информацию. Там уточнили, что услуги по протезированию Алексееву не предоставлялись, и его не вывозили на стоматологические процедуры, передает MK.RU.  

Обновлено в 10:05 по мск: по данным Shot, Алексееву отказали в просьбе уйти на спецоперацию. Вместо этого из ростовского СИЗО-1 его этапировали в колонию для пожизненно заключенных — «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

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Один из лидеров банды «Цапков» Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел и отбывающий пожизненное наказание, написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Об этом сообщили в telegram-каналах. Ранее Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, осужденные за участие в банде «Цапки» на двадцать лет лишения свободы, досрочно вышли из колоний, заключив контракты на участие в спецоперации. «Самый жестокий участник Кущевской ОПГ, осужденный за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного. Он написал ходатайство, в котором попросил отправить его на Украину», — написал telegram-канал Shot.  Газета «Коммерсант» писала, что Рябцев и Быков заключили контракты на участие в спецоперации и получили помилование в марте 2024 года. Они участвовали в боевых действиях в составе штурмовых подразделений. Ранее сообщалось, что Алексеев, который приговорен к пожизненному заключению свободы за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в СИЗО. Однако ФСИН по Ростовской области опровергло данную информацию. Там уточнили, что услуги по протезированию Алексееву не предоставлялись, и его не вывозили на стоматологические процедуры, передает MK.RU.   Обновлено в 10:05 по мск: по данным Shot, Алексееву отказали в просьбе уйти на спецоперацию. Вместо этого из ростовского СИЗО-1 его этапировали в колонию для пожизненно заключенных — «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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