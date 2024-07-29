Shot: член банды Цапков Вова Беспредел поставил в СИЗО виниры за 800 тысяч рублей

Член Кущевской ОПГ Вова Беспредел поставил себе дорогие виниры в СИЗО
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Член Кущевской банды Вова Беспредел заплатил стоматологу 800 тысяч рублей Фото:

Член банды Цапков Вова Беспредел, который приговорен к пожизненному заключению свободы за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в СИЗО. Для этого в нему приехал краснодарский стоматолог.

«Член банды Цапков Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. И сделал он это в печально известном ростовском СИЗО-1. Специально для этого к нему из Краснодара приезжал стоматолог», — пишет telegram-канал Shot. С 2021 по 2022 год к Беспределу в СИЗО несколько раз приезжал стоматолог-ортопед, чтобы установить заключенному высококачественные виниры.

В СИЗО-1 Беспредел находится примерно два года. Из зоны для пожизненного заключения его переводят сюда каждый раз, когда он участвует в судебных процессах. Также он находился в СИЗО, когда подавал апелляцию в 2018 году, пытаясь смягчить себе наказание. Жалоба была отклонена.

Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел являлся самым жестоким членом Кущевской ОПГ и личным телохранителем главаря банды Сергея Цапка. Он признан виновным в убийстве 18 человек и совершении почти 200 изнасилований.

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Член банды Цапков Вова Беспредел, который приговорен к пожизненному заключению свободы за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в СИЗО. Для этого в нему приехал краснодарский стоматолог. «Член банды Цапков Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. И сделал он это в печально известном ростовском СИЗО-1. Специально для этого к нему из Краснодара приезжал стоматолог», — пишет telegram-канал Shot. С 2021 по 2022 год к Беспределу в СИЗО несколько раз приезжал стоматолог-ортопед, чтобы установить заключенному высококачественные виниры. В СИЗО-1 Беспредел находится примерно два года. Из зоны для пожизненного заключения его переводят сюда каждый раз, когда он участвует в судебных процессах. Также он находился в СИЗО, когда подавал апелляцию в 2018 году, пытаясь смягчить себе наказание. Жалоба была отклонена. Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел являлся самым жестоким членом Кущевской ОПГ и личным телохранителем главаря банды Сергея Цапка. Он признан виновным в убийстве 18 человек и совершении почти 200 изнасилований.
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