Екатеринбуржец, стоя на Porsche, спровоцировал украинца и избил его. Видео

12 августа 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Депутат заксо просит обратить внимание на драку шефа свердловской полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Антей» пьяный мужчина на Porsche Panamera нецензурно выражался в адрес жителей Украины, называя их «хохлами», спровоцировав украинца, а потом избил его. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратил внимание на инцидент и попросил шефа региональной полиции Александра Мешкова провести проверку. «Обращаюсь к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанту полиции. Уважаемый Александр Андреевич, прошу вас дать поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям и высказываниям человека на видео. Прошу считать это официальным заявлением», — написал Свалов в своем telegram-канале. Неадекватный мужчина с бутылкой в руке залез на элитную иномарку, выкрикивая: «хохлы ***, слава России». Один из мужчин отреагировал, сказав, что он «хохол», после чего агрессор подошел к нему и ударил его с локтя в лицо. Когда произошел конфликт, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Антей» пьяный мужчина на Porsche Panamera нецензурно выражался в адрес жителей Украины, называя их «хохлами», спровоцировав украинца, а потом избил его. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратил внимание на инцидент и попросил шефа региональной полиции Александра Мешкова провести проверку. «Обращаюсь к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанту полиции. Уважаемый Александр Андреевич, прошу вас дать поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям и высказываниям человека на видео. Прошу считать это официальным заявлением», — написал Свалов в своем telegram-канале. Неадекватный мужчина с бутылкой в руке залез на элитную иномарку, выкрикивая: «хохлы ***, слава России». Один из мужчин отреагировал, сказав, что он «хохол», после чего агрессор подошел к нему и ударил его с локтя в лицо. Когда произошел конфликт, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.