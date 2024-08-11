11 августа 2024

Екатеринбуржец, стоя на Porsche, спровоцировал украинца и избил его. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Депутат заксо просит обратить внимание на драку шефа свердловской полиции Фото:

В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Антей» пьяный мужчина на Porsche Panamera нецензурно выражался в адрес жителей Украины, называя их «хохлами», спровоцировав украинца, а потом избил его. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратил внимание на инцидент и попросил шефа региональной полиции Александра Мешкова провести проверку.

«Обращаюсь к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанту полиции. Уважаемый Александр Андреевич, прошу вас дать поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям и высказываниям человека на видео. Прошу считать это официальным заявлением», — написал Свалов в своем telegram-канале.

Неадекватный мужчина с бутылкой в руке залез на элитную иномарку, выкрикивая: «хохлы ***, слава России». Один из мужчин отреагировал, сказав, что он «хохол», после чего агрессор подошел к нему и ударил его с локтя в лицо. Когда произошел конфликт, не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Антей» пьяный мужчина на Porsche Panamera нецензурно выражался в адрес жителей Украины, называя их «хохлами», спровоцировав украинца, а потом избил его. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратил внимание на инцидент и попросил шефа региональной полиции Александра Мешкова провести проверку. «Обращаюсь к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанту полиции. Уважаемый Александр Андреевич, прошу вас дать поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям и высказываниям человека на видео. Прошу считать это официальным заявлением», — написал Свалов в своем telegram-канале. Неадекватный мужчина с бутылкой в руке залез на элитную иномарку, выкрикивая: «хохлы ***, слава России». Один из мужчин отреагировал, сказав, что он «хохол», после чего агрессор подошел к нему и ударил его с локтя в лицо. Когда произошел конфликт, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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