В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Антей» пьяный мужчина на Porsche Panamera нецензурно выражался в адрес жителей Украины, называя их «хохлами», спровоцировав украинца, а потом избил его. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратил внимание на инцидент и попросил шефа региональной полиции Александра Мешкова провести проверку.
«Обращаюсь к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанту полиции. Уважаемый Александр Андреевич, прошу вас дать поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям и высказываниям человека на видео. Прошу считать это официальным заявлением», — написал Свалов в своем telegram-канале.
Неадекватный мужчина с бутылкой в руке залез на элитную иномарку, выкрикивая: «хохлы ***, слава России». Один из мужчин отреагировал, сказав, что он «хохол», после чего агрессор подошел к нему и ударил его с локтя в лицо. Когда произошел конфликт, не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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