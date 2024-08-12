Из психдиспансера в Магнитогорске сбежало двое уголовников

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью мужчины сбежали из больницы
Ночью мужчины сбежали из больницы Фото:

Из областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске (Челябинская область) сбежали двое пациентов. Как рассказал URA.RU источник, один из них был судим за убийство, второй — за кражу.

«В ночь на 11 августа пациенты сбежали из отделения. Дежурный врач сообщил об их пропаже в полицию. Приняты меры по их розыску и задержанию», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, один из пациентов был судим за убийство, второй — за кражу. Оба по решению суда были направлены в психдиспансер на принудительное лечение.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Из областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске (Челябинская область) сбежали двое пациентов. Как рассказал URA.RU источник, один из них был судим за убийство, второй — за кражу. «В ночь на 11 августа пациенты сбежали из отделения. Дежурный врач сообщил об их пропаже в полицию. Приняты меры по их розыску и задержанию», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, один из пациентов был судим за убийство, второй — за кражу. Оба по решению суда были направлены в психдиспансер на принудительное лечение. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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