Из психдиспансера в Магнитогорске сбежало двое уголовников

Из областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске (Челябинская область) сбежали двое пациентов. Как рассказал URA.RU источник, один из них был судим за убийство, второй — за кражу.
«В ночь на 11 августа пациенты сбежали из отделения. Дежурный врач сообщил об их пропаже в полицию. Приняты меры по их розыску и задержанию», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, один из пациентов был судим за убийство, второй — за кражу. Оба по решению суда были направлены в психдиспансер на принудительное лечение.
URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сообщили, что уточнят информацию.
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