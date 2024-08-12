В больнице под Челябинском спасли дальнобойщика из Беларуси с абсцессом

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В сельской больнице спасли дальнобойщика с абсцессом
В сельской больнице спасли дальнобойщика с абсцессом Фото:

В районной больнице села Долгодеревенское под Челябинском спасли дальнобойщика из Беларуси. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«У дальнобойщика Василия произошел разрыв аппендикса и сформировался гнойный абсцесс брюшной полости. В общей сложности от первых симптомов до приезда в больницу прошло около 14 дней», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Василий ехал из европейской части страны в Китай. Он почувствовал боль, подъезжая к Нижнему Новгороду. Однако он приехал в Китай, загрузился и поехал домой, в Беларусь.

«В районе Кургана боль стала усиливаться, а обезболивающие перестали помогать. Но я продолжал терпеть. В какой-то момент почувствовал, что больше не могу. Доехал до ближайшей заправки и попросил вызвать скорую помощь. Я никогда не болел, всегда в движении. Не ожидал, что со мной может произойти что-то подобное», — цитируют Василия в пресс-службе минздрава.

По приезду в больницу села Долгодеревенское водителю провели осмотр, взяли анализы и срочно прооперировали. Оказалось, что у Василия произошел разрыв аппендикса и сформировался гнойный абсцесс брюшной полости. В общей сложности от первых симптомов до приезда в больницу прошло около 14 дней. В пресс-службе добавили, что пациент идет на поправку.

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В районной больнице села Долгодеревенское под Челябинском спасли дальнобойщика из Беларуси. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «У дальнобойщика Василия произошел разрыв аппендикса и сформировался гнойный абсцесс брюшной полости. В общей сложности от первых симптомов до приезда в больницу прошло около 14 дней», — сообщили в пресс-службе минздрава. Василий ехал из европейской части страны в Китай. Он почувствовал боль, подъезжая к Нижнему Новгороду. Однако он приехал в Китай, загрузился и поехал домой, в Беларусь. «В районе Кургана боль стала усиливаться, а обезболивающие перестали помогать. Но я продолжал терпеть. В какой-то момент почувствовал, что больше не могу. Доехал до ближайшей заправки и попросил вызвать скорую помощь. Я никогда не болел, всегда в движении. Не ожидал, что со мной может произойти что-то подобное», — цитируют Василия в пресс-службе минздрава. По приезду в больницу села Долгодеревенское водителю провели осмотр, взяли анализы и срочно прооперировали. Оказалось, что у Василия произошел разрыв аппендикса и сформировался гнойный абсцесс брюшной полости. В общей сложности от первых симптомов до приезда в больницу прошло около 14 дней. В пресс-службе добавили, что пациент идет на поправку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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