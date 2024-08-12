В Челябинске умер знаменитый скульптор Вардкес Авакян

Вардкес Авакян скончался в возрасте 92 лет
В Челябинске 12 августа в возрасте 92 лет скончался скульптор Вардкес Авакян. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Вадим Евдокимов.
«Авакян скончался в больнице. Дата и место похорон будут озвучены позже. Это очень большая потеря», — сообщил URA.RU Евдокимов.
Авакян являлся автором множества памятников и станковых произведений. Все они расположены в Челябинске. Самым известным из них является памятник Игорю Курчатову. За свои заслуги в 2020 году Авакяну было присвоено звание почетного гражданина Челябинска.
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