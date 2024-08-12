В Челябинске умер знаменитый скульптор Вардкес Авакян

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Вардкес Авакян скончался в возрасте 92 лет
Вардкес Авакян скончался в возрасте 92 лет Фото:

В Челябинске 12 августа в возрасте 92 лет скончался скульптор Вардкес Авакян. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Вадим Евдокимов.

«Авакян скончался в больнице. Дата и место похорон будут озвучены позже. Это очень большая потеря», — сообщил URA.RU Евдокимов.

Авакян являлся автором множества памятников и станковых произведений. Все они расположены в Челябинске. Самым известным из них является памятник Игорю Курчатову. За свои заслуги в 2020 году Авакяну было присвоено звание почетного гражданина Челябинска.

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В Челябинске 12 августа в возрасте 92 лет скончался скульптор Вардкес Авакян. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Вадим Евдокимов. «Авакян скончался в больнице. Дата и место похорон будут озвучены позже. Это очень большая потеря», — сообщил URA.RU Евдокимов. Авакян являлся автором множества памятников и станковых произведений. Все они расположены в Челябинске. Самым известным из них является памятник Игорю Курчатову. За свои заслуги в 2020 году Авакяну было присвоено звание почетного гражданина Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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