В ХМАО перевозчик пообещал выплатить деньги водителям автобусов, устроивших забастовку

Мэр Сургута Максим Слепов встретился с начальником подразделения компании «ЗапСибАвто» Константином Кузнецовым, сотрудники которого устроили забастовку и пять городских автобусов не вышли на линию. В разговоре с градоначальником перевозчик пообещал решить вопрос с бастующими водителями: до конца недели работникам выплатят квартальные премии.
«Есть просьба сотрудников о выплате премий за второй квартал текущего года. Этот вопрос будет решен до конца текущей недели: накал страстей спадет, и будем работать дальше», — сообщил мэру Кузнецов.
Слепов заверил, что власти контролируют решение проблемы. «Мы со своей стороны полностью включены в этот процесс, поскольку заинтересованы, чтобы общественный транспорт работал без перебоев и пассажиры были спокойны. Сотрудников можете заверить, что у нас достаточно много работы, и работы хватит всем», — ответил градоначальник перевозчику. Он выразил надежду, что в дальнейшем властям удастся построить конструктивный диалог с перевозчиком. Сейчас водители ООО «ЗапСибАвто» вышли на линии всех пяти маршрутов.
Ранее URA.RU писало, что водители общественного транспорта из Сургута устроили забастовку. На линию не вышли пять автобусов.
Автор видео: telegram-канал мэра Сургута Максима Слепова
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