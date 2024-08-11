Власти Сургута вмешались в скандал с забастовкой водителей автобусов

Администрация Сургута вмешалась в проблему транспортного обслуживания после того, как водители компании «ЗапСибАвто» отказались выходить на работу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Сегодня, 12 августа, автобусы по пяти маршрутам № 16, 18, 26 и дачным № 107, 111 не выехали на линию: водители не вышли на работу. Администрация города совместно с АО „СПОПАТ“ обратилась в ООО „ЗапСибАвто“ с целью незамедлительно урегулировать вопрос: на текущий момент водители ООО „ЗапСибАвто“ вышли на линии всех пяти маршрутов», — сообщили в telegram-канале власти Сургута.
Компания «ЗапСибАвто» выступает субподрядчиком на автобусных перевозках в Сургуте. Водители предприятия отказывались работать из-за невыплаты зарплаты. На организацию наложили штрафы за нарушение условий договора. Глава Сургута Максим Слепов лично контролирует ситуацию.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте возник конфликт между перевозчиком мэрии Сургута АО «СПОПАТ» и частной компанией «Центр». Стороны не смогли достичь согласия относительно стоимости услуг.
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