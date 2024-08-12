Из приграничного района Курской области началась эвакуация

В Беловском районе Курской области начата эвакуация жителей из-за чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Решение о вывозе населения принято в целях обеспечения безопасности.
«Региональному Минтрансу поручено подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах», — передает Смирнов в Telegram. Врио губернатор подчеркнул, что важно, чтобы жители населенных пунктов были своевременно оповещены о возможности выехать из района.
Помощь в эвакуации жителей оказывают дружинники Курского центра «Патриот». Места в пунктах временного размещения (ПВР) подготовлены, обеспечена вся необходимая помощь переселенцам. Власти призывают жителей следовать рекомендациям и доверять только официальным источникам информации.
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