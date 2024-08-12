Из приграничного района Курской области началась эвакуация

В Беловском районе Курской области началась эвакуация жителей
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Горят леса. Село Иковка, эвакуация, семья, погарельцы
Оперштаб Курской области решил вывозить людей из Беловского района Фото:
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В Беловском районе Курской области начата эвакуация жителей из-за чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Решение о вывозе населения принято в целях обеспечения безопасности.

«Региональному Минтрансу поручено подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах», — передает Смирнов в Telegram. Врио губернатор подчеркнул, что важно, чтобы жители населенных пунктов были своевременно оповещены о возможности выехать из района.

Помощь в эвакуации жителей оказывают дружинники Курского центра «Патриот». Места в пунктах временного размещения (ПВР) подготовлены, обеспечена вся необходимая помощь переселенцам. Власти призывают жителей следовать рекомендациям и доверять только официальным источникам информации.

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В Беловском районе Курской области начата эвакуация жителей из-за чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Решение о вывозе населения принято в целях обеспечения безопасности. «Региональному Минтрансу поручено подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах», — передает Смирнов в Telegram. Врио губернатор подчеркнул, что важно, чтобы жители населенных пунктов были своевременно оповещены о возможности выехать из района. Помощь в эвакуации жителей оказывают дружинники Курского центра «Патриот». Места в пунктах временного размещения (ПВР) подготовлены, обеспечена вся необходимая помощь переселенцам. Власти призывают жителей следовать рекомендациям и доверять только официальным источникам информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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