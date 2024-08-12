Магнитогорец получил 18 лет колонии за развращение первоклассницы

Житель Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемый в развращении первоклассницы, получил 18 лет колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В качестве дополнительного наказания педофилу запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения на срок 12 лет. Также он должен выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Мужчина совращал школьницу на протяжении 2020 года. Он совершил ряд преступлений против ее половой неприкосновенности. Его действия были выявлены после того, как потерпевшая сообщила о них в марте 2023 года своей матери.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!