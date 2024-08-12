Магнитогорец получил 18 лет колонии за развращение первоклассницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Педофила приговорили к 18 годам колонии
Педофила приговорили к 18 годам колонии Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемый в развращении первоклассницы, получил 18 лет колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В качестве дополнительного наказания педофилу запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения на срок 12 лет. Также он должен выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчина совращал школьницу на протяжении 2020 года. Он совершил ряд преступлений против ее половой неприкосновенности. Его действия были выявлены после того, как потерпевшая сообщила о них в марте 2023 года своей матери.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемый в развращении первоклассницы, получил 18 лет колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В качестве дополнительного наказания педофилу запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения на срок 12 лет. Также он должен выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина совращал школьницу на протяжении 2020 года. Он совершил ряд преступлений против ее половой неприкосновенности. Его действия были выявлены после того, как потерпевшая сообщила о них в марте 2023 года своей матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...