Водитель мотоцикла Honda CBR 600 погиб 12 августа при аварии на дороге между Южноуральском и поселком Увельский. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, предварительно ему не уступил дорогу водитель УАЗа.
«12 августа на 1 километре автодороги Южноуральск-поселок Увельский водитель, управляя автомобилем „УАЗ 390945“, по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение со встречно двигавшимся мотоциклом Honda CBR 600. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Если водитель УАЗа, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения, то байкера вообще не должно было быть на дороге. Он сел за руль, не имея водительских прав (был лишен водительских прав). Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
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