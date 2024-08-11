11 августа 2024

Роспотребнадзор взял пробы продуктов из кардиоцентра Сургута, где произошла вспышка сальмонеллеза

Роспотребнадзор взял пробы на сальмонелез в кардиоцентре Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет продукты из кардиоцентра Сургута, где массово отравились пациенты
Роспотребнадзор проверяет продукты из кардиоцентра Сургута, где массово отравились пациенты Фото:
новость из сюжета
В кардиоцентре Сургута произошла массовая вспышка сальмонеллеза

Инспекторы Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока кардиоцентра Сургута (ХМАО), где произошло массовое отравление пациентов сальмонеллезом. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Отобраны пробы продукции пищеблока, сырья, смывов с оборудования и инвентаря для анализов. Обследуется персонал пищеблока. Проводится когортное исследование с целью установления фактора передачи инфекции. Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика. Также приняты меры для предотвращения вторичных эпидемических очагов», — говорится в сообщении.

Одной из версий заражения сальмонеллезом назван фаршированный перец. Но факт передачи инфекции путем этого блюда еще не подтверждается. «Материалы, отобранные на пищеблоки, находятся на исследовании. Результатов еще нет. <…> Сейчас установляются каналы поставок, выясняются происхождение продукции», — добавила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 68 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. Депздрав и Роспотребнадзор округа организовали проверку. К инциденту также подключились силовики.

Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 68 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. Депздрав и Роспотребнадзор округа организовали проверку. К инциденту также подключились силовики. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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Инспекторы Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока кардиоцентра Сургута (ХМАО), где произошло массовое отравление пациентов сальмонеллезом. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Отобраны пробы продукции пищеблока, сырья, смывов с оборудования и инвентаря для анализов. Обследуется персонал пищеблока. Проводится когортное исследование с целью установления фактора передачи инфекции. Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика. Также приняты меры для предотвращения вторичных эпидемических очагов», — говорится в сообщении. Одной из версий заражения сальмонеллезом назван фаршированный перец. Но факт передачи инфекции путем этого блюда еще не подтверждается. «Материалы, отобранные на пищеблоки, находятся на исследовании. Результатов еще нет. <…> Сейчас установляются каналы поставок, выясняются происхождение продукции», — добавила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 68 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. Депздрав и Роспотребнадзор округа организовали проверку. К инциденту также подключились силовики. Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 68 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. Депздрав и Роспотребнадзор округа организовали проверку. К инциденту также подключились силовики. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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