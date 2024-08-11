Роспотребнадзор взял пробы продуктов из кардиоцентра Сургута, где произошла вспышка сальмонеллеза

Инспекторы Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока кардиоцентра Сургута (ХМАО), где произошло массовое отравление пациентов сальмонеллезом. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Отобраны пробы продукции пищеблока, сырья, смывов с оборудования и инвентаря для анализов. Обследуется персонал пищеблока. Проводится когортное исследование с целью установления фактора передачи инфекции. Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика. Также приняты меры для предотвращения вторичных эпидемических очагов», — говорится в сообщении.
Одной из версий заражения сальмонеллезом назван фаршированный перец. Но факт передачи инфекции путем этого блюда еще не подтверждается. «Материалы, отобранные на пищеблоки, находятся на исследовании. Результатов еще нет. <…> Сейчас установляются каналы поставок, выясняются происхождение продукции», — добавила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 68 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. Депздрав и Роспотребнадзор округа организовали проверку. К инциденту также подключились силовики.
Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 68 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. Депздрав и Роспотребнадзор округа организовали проверку. К инциденту также подключились силовики. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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