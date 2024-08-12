Болельщики сборной Сербии вывесили сербско-русский флаг на Олимпиаде

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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, водное поло, мяч в воротах, водные виды спорта, бассейн, ватерполо
После победы Сербии в соревнованиях по водному поло на Олимпиаде сербские болельщики вывесили сербско-русский флаг Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Болельщики сборной Сербии проявили необычную поддержку России во время финального матча Олимпийских игр по водному поло, развернув двойной сербско-русский флаг. Это случилось после победы сборной Сербии над командой Хорватии в воскресенье, 11 августа, на Играх в Париже.

«Болельщики сборной Сербии открыто продемонстрировали двойной сербско-русский флаг во время финального матча мужского олимпийского турнира по водному поло на Играх в Париже», — пишет РИА Новости. Болельщики развернули на трибуне большое полотно, на котором изображены флаги Сербии и России, а также соединенны гербы двух стран.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом. При этом, российский флаг показали 31 июля на сайте Олимпийских игр, пишет «360.ru».

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Болельщики сборной Сербии проявили необычную поддержку России во время финального матча Олимпийских игр по водному поло, развернув двойной сербско-русский флаг. Это случилось после победы сборной Сербии над командой Хорватии в воскресенье, 11 августа, на Играх в Париже. «Болельщики сборной Сербии открыто продемонстрировали двойной сербско-русский флаг во время финального матча мужского олимпийского турнира по водному поло на Играх в Париже», — пишет РИА Новости. Болельщики развернули на трибуне большое полотно, на котором изображены флаги Сербии и России, а также соединенны гербы двух стран. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом. При этом, российский флаг показали 31 июля на сайте Олимпийских игр, пишет «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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