Болельщики сборной Сербии вывесили сербско-русский флаг на Олимпиаде

12 августа 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

После победы Сербии в соревнованиях по водному поло на Олимпиаде сербские болельщики вывесили сербско-русский флаг Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Болельщики сборной Сербии проявили необычную поддержку России во время финального матча Олимпийских игр по водному поло, развернув двойной сербско-русский флаг. Это случилось после победы сборной Сербии над командой Хорватии в воскресенье, 11 августа, на Играх в Париже. «Болельщики сборной Сербии открыто продемонстрировали двойной сербско-русский флаг во время финального матча мужского олимпийского турнира по водному поло на Играх в Париже», — пишет РИА Новости. Болельщики развернули на трибуне большое полотно, на котором изображены флаги Сербии и России, а также соединенны гербы двух стран. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом. При этом, российский флаг показали 31 июля на сайте Олимпийских игр, пишет «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Болельщики сборной Сербии проявили необычную поддержку России во время финального матча Олимпийских игр по водному поло, развернув двойной сербско-русский флаг. Это случилось после победы сборной Сербии над командой Хорватии в воскресенье, 11 августа, на Играх в Париже. «Болельщики сборной Сербии открыто продемонстрировали двойной сербско-русский флаг во время финального матча мужского олимпийского турнира по водному поло на Играх в Париже», — пишет РИА Новости. Болельщики развернули на трибуне большое полотно, на котором изображены флаги Сербии и России, а также соединенны гербы двух стран. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом. При этом, российский флаг показали 31 июля на сайте Олимпийских игр, пишет «360.ru».