В мире Украина «Последняя надежда Украины»: военнопленный назвал цели ВСУ при атаке на Курскую область Десантник ВСУ: прорыв в Курскую область — последняя надежда Украины 12 августа 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + ВСУ планировали после Курска двигаться в сторону Белгорода, считая прорыв — последней надеждой Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Захваченный в плен ФСБ украинский солдат признался, что прорыв солдат ВСУ в Курскую область является последней надеждой Украины на успех. По плану, Киев планировал после прибытия в Курск двигаться в сторону Белгорода. «Эта операция — последняя надежда Украины. <…> План был дойти сначала до Курска, а затем — до Белгорода. Основная цель — захватить побольше территорий», — рассказал военнопленный на допросе. Его слова передает РИА Новости. Ранее этот же солдат признался, что украинское командование давало своим солдатам установку — расстреливать мирное население Курской области, если те будут оказывать сопротивление. Он также рассказал, что военные ВСУ занимались мародерством. Также он признался, что в атаке участвуют и иностранные наемники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Захваченный в плен ФСБ украинский солдат признался, что прорыв солдат ВСУ в Курскую область является последней надеждой Украины на успех. По плану, Киев планировал после прибытия в Курск двигаться в сторону Белгорода. «Эта операция — последняя надежда Украины. <…> План был дойти сначала до Курска, а затем — до Белгорода. Основная цель — захватить побольше территорий», — рассказал военнопленный на допросе. Его слова передает РИА Новости. Ранее этот же солдат признался, что украинское командование давало своим солдатам установку — расстреливать мирное население Курской области, если те будут оказывать сопротивление. Он также рассказал, что военные ВСУ занимались мародерством. Также он признался, что в атаке участвуют и иностранные наемники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям