«Последняя надежда Украины»: военнопленный назвал цели ВСУ при атаке на Курскую область

Десантник ВСУ: прорыв в Курскую область — последняя надежда Украины
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ планировали после Курска двигаться в сторону Белгорода, считая прорыв — последней надеждой Украины Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Захваченный в плен ФСБ украинский солдат признался, что прорыв солдат ВСУ в Курскую область является последней надеждой Украины на успех. По плану, Киев планировал после прибытия в Курск двигаться в сторону Белгорода.

«Эта операция — последняя надежда Украины. <…> План был дойти сначала до Курска, а затем — до Белгорода. Основная цель — захватить побольше территорий», — рассказал военнопленный на допросе. Его слова передает РИА Новости.

Ранее этот же солдат признался, что украинское командование давало своим солдатам установку — расстреливать мирное население Курской области, если те будут оказывать сопротивление. Он также рассказал, что военные ВСУ занимались мародерством. Также он признался, что в атаке участвуют и иностранные наемники.

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Захваченный в плен ФСБ украинский солдат признался, что прорыв солдат ВСУ в Курскую область является последней надеждой Украины на успех. По плану, Киев планировал после прибытия в Курск двигаться в сторону Белгорода. «Эта операция — последняя надежда Украины. <…> План был дойти сначала до Курска, а затем — до Белгорода. Основная цель — захватить побольше территорий», — рассказал военнопленный на допросе. Его слова передает РИА Новости. Ранее этот же солдат признался, что украинское командование давало своим солдатам установку — расстреливать мирное население Курской области, если те будут оказывать сопротивление. Он также рассказал, что военные ВСУ занимались мародерством. Также он признался, что в атаке участвуют и иностранные наемники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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