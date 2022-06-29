Житель ХМАО пойдет под суд за убийство матери бейсбольной битой

30 июня 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы Фото: ССО/Sergggio/Pixabay Житель Сургутского района пойдет под суд за то, что забил до смерти мать бейсбольной битой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в своем доме в с. п. Солнечный. Между ним и его матерью произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес последней не менее 15 ударов бейсбольной битой и 12 ударов руками в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщается на сайте окружного надзорного ведомства. Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и отправила его для рассмотрения в суд. За совершенное убийство мужчине может грозить от шести до 15 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что житель Лангепаса убил мать после возвращения из тюрьмы. Первый срок он получил за то, что убил отца. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Житель Сургутского района пойдет под суд за то, что забил до смерти мать бейсбольной битой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в своем доме в с. п. Солнечный. Между ним и его матерью произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес последней не менее 15 ударов бейсбольной битой и 12 ударов руками в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщается на сайте окружного надзорного ведомства. Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и отправила его для рассмотрения в суд. За совершенное убийство мужчине может грозить от шести до 15 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что житель Лангепаса убил мать после возвращения из тюрьмы. Первый срок он получил за то, что убил отца.