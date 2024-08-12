Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: Украина потеряла до 260 своих военных за сутки
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Российские солдаты за сутки уничтожили до 260 бойцов ВСУ за сутки, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские солдаты за сутки отразили в Курской области до семи атак штурмовых групп ВСУ. В результате были уничтожены до 260 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. <…> За сутки потери ВСУ составили до 260 человек», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Помимо военных из личного состава Киев также потерял 31 единицу техники, включая три танка.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Как признался один из бойцов ВСУ, взятый в плен — прорыв в российский регион — последняя надежда Украины на успех в конфликте против России.

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Российские солдаты за сутки отразили в Курской области до семи атак штурмовых групп ВСУ. В результате были уничтожены до 260 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. <…> За сутки потери ВСУ составили до 260 человек», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Помимо военных из личного состава Киев также потерял 31 единицу техники, включая три танка. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Как признался один из бойцов ВСУ, взятый в плен — прорыв в российский регион — последняя надежда Украины на успех в конфликте против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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