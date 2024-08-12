Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: Украина потеряла до 260 своих военных за сутки

12 августа 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Российские солдаты за сутки уничтожили до 260 бойцов ВСУ за сутки, уточнили в Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские солдаты за сутки отразили в Курской области до семи атак штурмовых групп ВСУ. В результате были уничтожены до 260 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. <…> За сутки потери ВСУ составили до 260 человек», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Помимо военных из личного состава Киев также потерял 31 единицу техники, включая три танка. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Как признался один из бойцов ВСУ, взятый в плен — прорыв в российский регион — последняя надежда Украины на успех в конфликте против России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты за сутки отразили в Курской области до семи атак штурмовых групп ВСУ. В результате были уничтожены до 260 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. <…> За сутки потери ВСУ составили до 260 человек», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Помимо военных из личного состава Киев также потерял 31 единицу техники, включая три танка. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Как признался один из бойцов ВСУ, взятый в плен — прорыв в российский регион — последняя надежда Украины на успех в конфликте против России.