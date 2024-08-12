Российские солдаты за сутки отразили в Курской области до семи атак штурмовых групп ВСУ. В результате были уничтожены до 260 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. <…> За сутки потери ВСУ составили до 260 человек», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Помимо военных из личного состава Киев также потерял 31 единицу техники, включая три танка.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Как признался один из бойцов ВСУ, взятый в плен — прорыв в российский регион — последняя надежда Украины на успех в конфликте против России.
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