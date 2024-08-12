Ашинский метзавод выплатит акционерам дивиденды за первое полугодие

Совет директоров Ашинского метзавода (Челябинская область) рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие 2024 года. Как следует из протокола заседания, на эту цель будет потрачена прибыль за первое полугодие и прошлые годы.
«Рекомендовать собранию размер дивиденда по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным акциям общества 77 рублей на одну акцию. Источником является чистая прибыль, полученная по итогам полугодия», — отмечено в протоколе совета директоров, который имеется в распоряжении URA.RU.
На выплату будет затрачено 38,381 млрд рублей. Это удастся сделать при одобрении акционерами инициативы руководства. На внеочередное собрание собственники соберутся 4 октября.
В июне акционеры отказались от выплаты дивидендов за 2023 год. За данный период чистая прибыль предприятия снизилась на 1,1 млрд рублей.
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