Ашинский метзавод выплатит акционерам дивиденды за первое полугодие

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Деньги на выплату дивидендов метзавод возьмет из прибыли прошлых лет и начала 2024 года
Деньги на выплату дивидендов метзавод возьмет из прибыли прошлых лет и начала 2024 года Фото:

Совет директоров Ашинского метзавода (Челябинская область) рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие 2024 года. Как следует из протокола заседания, на эту цель будет потрачена прибыль за первое полугодие и прошлые годы.

«Рекомендовать собранию размер дивиденда по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным акциям общества 77 рублей на одну акцию. Источником является чистая прибыль, полученная по итогам полугодия», — отмечено в протоколе совета директоров, который имеется в распоряжении URA.RU.

На выплату будет затрачено 38,381 млрд рублей. Это удастся сделать при одобрении акционерами инициативы руководства. На внеочередное собрание собственники соберутся 4 октября.

В июне акционеры отказались от выплаты дивидендов за 2023 год. За данный период чистая прибыль предприятия снизилась на 1,1 млрд рублей.

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Совет директоров Ашинского метзавода (Челябинская область) рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие 2024 года. Как следует из протокола заседания, на эту цель будет потрачена прибыль за первое полугодие и прошлые годы. «Рекомендовать собранию размер дивиденда по результатам полугодия 2024 года по обыкновенным акциям общества 77 рублей на одну акцию. Источником является чистая прибыль, полученная по итогам полугодия», — отмечено в протоколе совета директоров, который имеется в распоряжении URA.RU. На выплату будет затрачено 38,381 млрд рублей. Это удастся сделать при одобрении акционерами инициативы руководства. На внеочередное собрание собственники соберутся 4 октября. В июне акционеры отказались от выплаты дивидендов за 2023 год. За данный период чистая прибыль предприятия снизилась на 1,1 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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