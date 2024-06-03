Ашинский метзавод отказался платить дивиденды за 2023 год

Акционеры Ашинского металлургического завода (Челябинская область) 3 июня отказались от дивидендов за 2023 год. Как следует из протокола собрания, за данное решение проголосовало 99, 98% собственников.
«По результатам 2023 года прибыль общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года не объявлять», — отмечено в документе.
За год чистая прибыль предприятия снизилась на 1,1 млрд рублей. В значительной степени на результате сказалось падение прочих доходов. Показатель снизился с 1,039 млрд до 180,4 млн рублей. В мае 2023 года завод попал в санкционный список Украины, в июне компания приняла решение выкупить акции у миноритариев и прекратить торговлю бумагами на бирже. Делистинг был назначен на сентябрь того же года.
В мае о возврате к выплате дивидендов объявил ММК. В т же время ряд крупных компаний региона продолжил политику отказа от выплат. Распределять прибыль и выплачивать дивиденды не стали «Южуралзолото группа компаний» и «Челябинский меткомбинат».
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