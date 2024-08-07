Украина серьезно подставила Европу атакой на Курскую область

Какие страны рискуют замерзнуть этой зимой

07 августа 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Боевые действия в Курской области могут окончательно обрубить транзит российского газа через Украину Фото: media.gazprom-neft.ru Европе грозит дефицит газа из-за атаки ВСУ на Курскую область. На фоне боевых действий в Суджанском районе есть риск прекращения работы газоизмерительной станции «Суджа», через которую в ЕС экспортируется половина объема голубого топлива. Эксперты URA.RU объяснили, что перебои в транзите газа повысят спотовые котировки на мировом энергетическом рынке. 6 августа силы ВСУ пытались прорваться на территорию России в Суджинском районе Курской области Фото: Министерство обороны Украины ГИС «Суджа» в Курской области сейчас — единственный работающий транзитный маршрут поставок газа из России в Европу, проходящий через Украину. ВСУ начали попытки прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах утром 6 июня. По последней информации Минобороны, российские войска не допустили продвижения противника вглубь территории. «Если бои затронут объекты газотранспортной системы, газоизмерительную станцию, то, конечно же, транзит будет прерван, и это будет форс-мажор, потому что бои — это война. Война относится к форс-мажору. Возможны перебои транзита российского газа в Европу через Украину до стабилизации ситуации в Суджанском районе», — заявил директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Газораспределительный пункты, через которые РФ экспортирует голубое топливо в Евросоюз Если произойдет такая ситуация, то ответ очевиден — поставки через украинский коридор прервутся, подтвердил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Если эта нехитрая мысль дойдет до европейского рынка, там должны подскочить спотовые котировки, потому что из РФ поставки в 2024 году более чем заметно увеличились относительно поставок в 2023 году», — заявил Фролов. На мировом энергетическом рынке ждут скачок цен, уточнили эксперты Фото: media.gazprom-neft.ru За первые 30 недель 2024 года Россия поставила странам ЕС через украинский и турецкий коридоры около 18,5 млрд куб. м, что на 5 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года, разъяснил Фролов. Через ГИС «Суджа» проходит до 340 млн «кубов» в неделю (около 1.3 млрд в месяц). «ЕС проблематично заменить этот объем поставками через „Турецкий поток“ из-за ограниченности мощностей и потребности самой Турции, Сербии и других стран в газе», — сказал собеседник URA.RU. Австрия и Словакия, которые пострадают больше других, не смогут получать газ через турецкий коридор, потому что он заканчивается в Венгрии, и какой-то технической возможности прокачать газ дальше нет, по крайней мере, в значимых объемах, добавил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Статья по теме Россия вошла в топ-4 экономик мира из-за проблем Европы По словам Фролова, риск прекращения поставок российского газа через Украину продумывался и прорабатывался разными сторонами, но среди европейских стран только одна готова к такому повороту событий. «У Венгрии есть договоренности с „Газпромом“ о замещении объемов за счет наращивания экспорта через турецкий коридор», — отметил Фролов. У ЕС несколько сценариев выхода из затруднительного положения, пояснили эксперты URA.RU. Сначала они могут доставать газ из подземных хранилищ, а потом будут искать альтернативных поставщиков, в первую очередь, СПГ. «Но здесь придется столкнуться с ценовым противостоянием с Азиатско-Тихоокеанском регионом, а котировки в конце июля — начале августа и без того выше на 8%, чем за аналогичный период 2023 года», — резюмировал Фролов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европе грозит дефицит газа из-за атаки ВСУ на Курскую область. На фоне боевых действий в Суджанском районе есть риск прекращения работы газоизмерительной станции «Суджа», через которую в ЕС экспортируется половина объема голубого топлива. Эксперты URA.RU объяснили, что перебои в транзите газа повысят спотовые котировки на мировом энергетическом рынке. ГИС «Суджа» в Курской области сейчас — единственный работающий транзитный маршрут поставок газа из России в Европу, проходящий через Украину. ВСУ начали попытки прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах утром 6 июня. По последней информации Минобороны, российские войска не допустили продвижения противника вглубь территории. «Если бои затронут объекты газотранспортной системы, газоизмерительную станцию, то, конечно же, транзит будет прерван, и это будет форс-мажор, потому что бои — это война. Война относится к форс-мажору. Возможны перебои транзита российского газа в Европу через Украину до стабилизации ситуации в Суджанском районе», — заявил директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Если произойдет такая ситуация, то ответ очевиден — поставки через украинский коридор прервутся, подтвердил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Если эта нехитрая мысль дойдет до европейского рынка, там должны подскочить спотовые котировки, потому что из РФ поставки в 2024 году более чем заметно увеличились относительно поставок в 2023 году», — заявил Фролов. За первые 30 недель 2024 года Россия поставила странам ЕС через украинский и турецкий коридоры около 18,5 млрд куб. м, что на 5 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года, разъяснил Фролов. Через ГИС «Суджа» проходит до 340 млн «кубов» в неделю (около 1.3 млрд в месяц). «ЕС проблематично заменить этот объем поставками через „Турецкий поток“ из-за ограниченности мощностей и потребности самой Турции, Сербии и других стран в газе», — сказал собеседник URA.RU. Австрия и Словакия, которые пострадают больше других, не смогут получать газ через турецкий коридор, потому что он заканчивается в Венгрии, и какой-то технической возможности прокачать газ дальше нет, по крайней мере, в значимых объемах, добавил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По словам Фролова, риск прекращения поставок российского газа через Украину продумывался и прорабатывался разными сторонами, но среди европейских стран только одна готова к такому повороту событий. «У Венгрии есть договоренности с „Газпромом“ о замещении объемов за счет наращивания экспорта через турецкий коридор», — отметил Фролов. У ЕС несколько сценариев выхода из затруднительного положения, пояснили эксперты URA.RU. Сначала они могут доставать газ из подземных хранилищ, а потом будут искать альтернативных поставщиков, в первую очередь, СПГ. «Но здесь придется столкнуться с ценовым противостоянием с Азиатско-Тихоокеанском регионом, а котировки в конце июля — начале августа и без того выше на 8%, чем за аналогичный период 2023 года», — резюмировал Фролов.