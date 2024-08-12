Путин: количество желающих заключить контракт с МО выросло после вторжения ВСУ

12 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Количество контрактников, желающих участвовать в СВО, выросло после набегов ВСУ на Курскую область, уточнил Владимир Путин (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В России увеличилось количество добровольцев, которые хотят заключить контракты с Минобороны из-за нападений ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, которое проводится на фоне украинских атак на регион. «Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось», — сказал Владимир Путин в ходе совещания Совбеза. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что количество возросло именно на фоне атак Украины на приграничный российский регион. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России увеличилось количество добровольцев, которые хотят заключить контракты с Минобороны из-за нападений ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, которое проводится на фоне украинских атак на регион. «Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось», — сказал Владимир Путин в ходе совещания Совбеза. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что количество возросло именно на фоне атак Украины на приграничный российский регион.