Путин: количество желающих заключить контракт с МО выросло после вторжения ВСУ

Количество контрактников, желающих участвовать в СВО, выросло после набегов ВСУ на Курскую область, уточнил Владимир Путин (архивное фото)
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В России увеличилось количество добровольцев, которые хотят заключить контракты с Минобороны из-за нападений ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, которое проводится на фоне украинских атак на регион.
«Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось», — сказал Владимир Путин в ходе совещания Совбеза. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что количество возросло именно на фоне атак Украины на приграничный российский регион.
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