Путин: количество желающих заключить контракт с МО выросло после вторжения ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , служба по контракту
Количество контрактников, желающих участвовать в СВО, выросло после набегов ВСУ на Курскую область, уточнил Владимир Путин (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В России увеличилось количество добровольцев, которые хотят заключить контракты с Минобороны из-за нападений ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, которое проводится на фоне украинских атак на регион.

«Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось», — сказал Владимир Путин в ходе совещания Совбеза. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что количество возросло именно на фоне атак Украины на приграничный российский регион.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России увеличилось количество добровольцев, которые хотят заключить контракты с Минобороны из-за нападений ВСУ на Курскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, которое проводится на фоне украинских атак на регион. «Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось», — сказал Владимир Путин в ходе совещания Совбеза. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что количество возросло именно на фоне атак Украины на приграничный российский регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...