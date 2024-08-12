Что известно про нового гендиректора ЧЭМК Бровко

Новым гендиректором ЧЭМК стал экс-губернатор Волгоградской области Бровко

12 августа 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Новый гендиректор ЧЭМК имеет неоднозначный бэкграунд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Новым генеральным директором национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) стал Анатолий Бровко. Глава территориального управления Росимущества представил его коллективу предприятия, сообщила 12 августа пресс-служба компании. Бровко отрекомендовали как руководителя, имеющего «богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления». URA.RU собрало информацию о новом гендиректоре. Начало биографии Бровко родился 22 августа 1966 года в селе Дмитровка Днепропетровской области Украинской ССР. В 1985 году окончил Донецкий политехнический техникум. В 1993 году — Государственную академию управления в Москве. Трудовую деятельность начал на Ждановском коксохимическом заводе, но после службы в армии пошел по «административной линии». Начал экономистом московской фирмы «Комета» (Москва), в 1994 году «дорос» до главбуха АО «Русские нефтепродукты». Работал заместителем гендиректора по экономике и финансам Кузнецкого металлургического комбината. В 1999 году возглавил Волжский трубный завод, который стал лучшим в отрасли. С 2002 по 2003 год одновременно руководил Волжским трубным и Таганрогским металлургическим заводами. В 2003 году был назначен замгенерального директора Трубной металлургической компании. C 2004 по 2005 — генеральный директор ОАО «Кольчугцветмет» (город Кольчугино, Владимирская область). Опыт госслужбы Новость по теме Росимущество назначило нового руководителя ЧЭМК. Фото С октября 2005 года Бровко возглавлял некоммерческое партнерство «Агентство инвестиций и развития Волгоградской области». Через год стал заместителем главы администрации области Николая Максюты по инвестициям и торговле. Еще через три года — замглавы администрации региона по предпринимательству, промышленности и торговле. В феврале 2009 года Бровко вошел в топ-100 президентского резерва управленческих кадров, а уже в декабре Волгоградская областная дума утвердила его на посту главы администрации региона. В целом местные элиты восприняли назначение позитивно, прогнозируя «перемены» в составе волгоградских управленцев. Перемены действительно воспоследовали, равно как отставки и многочисленные уголовные дела в отношении первых лиц в областной власти. Кризис В конце мая 2011 года областные власти «спустили» в думу новый регламент ежегодного отчета главы региона перед депутатами. Парламентариям ограничили возможность говорить с пяти до трех минут, а свои вопросы они должны были подавать заранее в письменном виде после согласования в профильных комитетах. По ходу выступления Бровко вопросы ему задавать было нельзя. Впрочем, и при таком порядке вместо января 2011 года глава области выступил перед депутатами лишь в июле. Члены фракций КПРФ и Справедливой России бойкотировали отчет, существенная часть которого была посвящена негативному влиянию стихийных бедствий на планы региональных властей. Отставка В октябре 2011 года на совещании с полпредами при Дмитрии Медведеве выяснилось, что Волгоградская область аутсайдер в деле подготовки к отопительному сезону по шести из восьми параметров. Политологи начали предсказывать скорую отставку Бровко. И угадали: в январе 2012 года Бровко подал заявление об уходе, которое и было удовлетворено. После этого события и до настоящего времени Анатолий Бровко полностью выпал из новостной повестки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым генеральным директором национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) стал Анатолий Бровко. Глава территориального управления Росимущества представил его коллективу предприятия, сообщила 12 августа пресс-служба компании. Бровко отрекомендовали как руководителя, имеющего «богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления». URA.RU собрало информацию о новом гендиректоре. Начало биографии Бровко родился 22 августа 1966 года в селе Дмитровка Днепропетровской области Украинской ССР. В 1985 году окончил Донецкий политехнический техникум. В 1993 году — Государственную академию управления в Москве. Трудовую деятельность начал на Ждановском коксохимическом заводе, но после службы в армии пошел по «административной линии». Начал экономистом московской фирмы «Комета» (Москва), в 1994 году «дорос» до главбуха АО «Русские нефтепродукты». Работал заместителем гендиректора по экономике и финансам Кузнецкого металлургического комбината. В 1999 году возглавил Волжский трубный завод, который стал лучшим в отрасли. С 2002 по 2003 год одновременно руководил Волжским трубным и Таганрогским металлургическим заводами. В 2003 году был назначен замгенерального директора Трубной металлургической компании. C 2004 по 2005 — генеральный директор ОАО «Кольчугцветмет» (город Кольчугино, Владимирская область). Опыт госслужбы С октября 2005 года Бровко возглавлял некоммерческое партнерство «Агентство инвестиций и развития Волгоградской области». Через год стал заместителем главы администрации области Николая Максюты по инвестициям и торговле. Еще через три года — замглавы администрации региона по предпринимательству, промышленности и торговле. В феврале 2009 года Бровко вошел в топ-100 президентского резерва управленческих кадров, а уже в декабре Волгоградская областная дума утвердила его на посту главы администрации региона. В целом местные элиты восприняли назначение позитивно, прогнозируя «перемены» в составе волгоградских управленцев. Перемены действительно воспоследовали, равно как отставки и многочисленные уголовные дела в отношении первых лиц в областной власти. Кризис В конце мая 2011 года областные власти «спустили» в думу новый регламент ежегодного отчета главы региона перед депутатами. Парламентариям ограничили возможность говорить с пяти до трех минут, а свои вопросы они должны были подавать заранее в письменном виде после согласования в профильных комитетах. По ходу выступления Бровко вопросы ему задавать было нельзя. Впрочем, и при таком порядке вместо января 2011 года глава области выступил перед депутатами лишь в июле. Члены фракций КПРФ и Справедливой России бойкотировали отчет, существенная часть которого была посвящена негативному влиянию стихийных бедствий на планы региональных властей. Отставка В октябре 2011 года на совещании с полпредами при Дмитрии Медведеве выяснилось, что Волгоградская область аутсайдер в деле подготовки к отопительному сезону по шести из восьми параметров. Политологи начали предсказывать скорую отставку Бровко. И угадали: в январе 2012 года Бровко подал заявление об уходе, которое и было удовлетворено. После этого события и до настоящего времени Анатолий Бровко полностью выпал из новостной повестки.