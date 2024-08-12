Росимущество назначило нового руководителя ЧЭМК. Фото

Анатолий Бровко стал генеральным директором национализированного АО «ЧЭМК»

12 августа 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

ЧЭМК обрел полноценного руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Новым генеральным директором АО «ЧЭМК» по распоряжению Росимущества стал Анатолий Бровко, ранее занимавший должность заместителя гендиректора. Об этом сообщили 12 августа URA.RU в пресс-службе компании. «Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом генеральным директором АО „ЧЭМК“ назначен Анатолий Бровко. До этого он работал заместителем гендиректора комбината. Он имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления», — пояснили в пресс-службе. Нового руководителя представил коллективу глава Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко. В понедельник 12 августа Анатолия Бровко коллективу ЧЭМК представил руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко. Бывший руководитель предприятия Павел Ходоровский был снят с должности после ареста по обвинению в педофилии. До назначения Бровко комбинатом руководил заместитель гендиректора, директор по производству Владимир Иванченко. АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в РФ, полностью обеспечивающий ими отечественных металлургов. Он выпускает более 120 наименований ферросплавов и более 40 изделий электродного производства. 26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ, Росимуществу. Как считают в надзорном ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В этом же суде с семьи экс-владельцев Группы ЧЭМК, Юрия и Людмилы Антиповых, взыскивают 25,8 млрд рублей. Общая сумма претензий, возникших к Антиповым и к их бывшим бизнес-партнерам в лице семьи Александра Аристова, оценивается в 105 млрд рублей. Анатолий Бровко имеет опыт как госуправления, так и руководства металлургическими предприятиями Фото: пресс-служба АО «ЧЭМК» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым генеральным директором АО «ЧЭМК» по распоряжению Росимущества стал Анатолий Бровко, ранее занимавший должность заместителя гендиректора. Об этом сообщили 12 августа URA.RU в пресс-службе компании. «Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом генеральным директором АО „ЧЭМК“ назначен Анатолий Бровко. До этого он работал заместителем гендиректора комбината. Он имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления», — пояснили в пресс-службе. Нового руководителя представил коллективу глава Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко. В понедельник 12 августа Анатолия Бровко коллективу ЧЭМК представил руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко. Бывший руководитель предприятия Павел Ходоровский был снят с должности после ареста по обвинению в педофилии. До назначения Бровко комбинатом руководил заместитель гендиректора, директор по производству Владимир Иванченко. АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в РФ, полностью обеспечивающий ими отечественных металлургов. Он выпускает более 120 наименований ферросплавов и более 40 изделий электродного производства. 26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ, Росимуществу. Как считают в надзорном ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В этом же суде с семьи экс-владельцев Группы ЧЭМК, Юрия и Людмилы Антиповых, взыскивают 25,8 млрд рублей. Общая сумма претензий, возникших к Антиповым и к их бывшим бизнес-партнерам в лице семьи Александра Аристова, оценивается в 105 млрд рублей.