ГАИ ищет самокатчиков, сбивших коляску с ребенком в центре Екатеринбурга. Видео

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Клипарт, разное. Екатеринбург, самокаты юрент
Самокатчикам советуют добровольно явиться в полицию Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиски двух несовершеннолетних девушек, сбивших на самокате в центре Екатеринбурга коляску с ребенком. Перед этим они пролетели на красный свет. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия.

«Днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана две несовершеннолетние девицы на самокате „Юрента“ сбили коляску с ребенком. А до этого не забыли и на красный свет проехать, для полного набора», — говорится в посте. С места аварии девушки скрылись.

В городской Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в настоящее время ведется поиск двух нарушительниц ПДД. Силовики посоветовали им добровольно явиться в отдел полиции.

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Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиски двух несовершеннолетних девушек, сбивших на самокате в центре Екатеринбурга коляску с ребенком. Перед этим они пролетели на красный свет. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия. «Днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана две несовершеннолетние девицы на самокате „Юрента“ сбили коляску с ребенком. А до этого не забыли и на красный свет проехать, для полного набора», — говорится в посте. С места аварии девушки скрылись. В городской Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в настоящее время ведется поиск двух нарушительниц ПДД. Силовики посоветовали им добровольно явиться в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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