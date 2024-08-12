Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиски двух несовершеннолетних девушек, сбивших на самокате в центре Екатеринбурга коляску с ребенком. Перед этим они пролетели на красный свет. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия.
«Днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана две несовершеннолетние девицы на самокате „Юрента“ сбили коляску с ребенком. А до этого не забыли и на красный свет проехать, для полного набора», — говорится в посте. С места аварии девушки скрылись.
В городской Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в настоящее время ведется поиск двух нарушительниц ПДД. Силовики посоветовали им добровольно явиться в отдел полиции.
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