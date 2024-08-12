ГАИ ищет самокатчиков, сбивших коляску с ребенком в центре Екатеринбурга. Видео

12 августа 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Самокатчикам советуют добровольно явиться в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиски двух несовершеннолетних девушек, сбивших на самокате в центре Екатеринбурга коляску с ребенком. Перед этим они пролетели на красный свет. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия. «Днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана две несовершеннолетние девицы на самокате „Юрента“ сбили коляску с ребенком. А до этого не забыли и на красный свет проехать, для полного набора», — говорится в посте. С места аварии девушки скрылись. В городской Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в настоящее время ведется поиск двух нарушительниц ПДД. Силовики посоветовали им добровольно явиться в отдел полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиски двух несовершеннолетних девушек, сбивших на самокате в центре Екатеринбурга коляску с ребенком. Перед этим они пролетели на красный свет. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия. «Днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана две несовершеннолетние девицы на самокате „Юрента“ сбили коляску с ребенком. А до этого не забыли и на красный свет проехать, для полного набора», — говорится в посте. С места аварии девушки скрылись. В городской Госавтоинспекции URA.RU пояснили, что в настоящее время ведется поиск двух нарушительниц ПДД. Силовики посоветовали им добровольно явиться в отдел полиции.