В политтусовке Сургута обсуждают кандидатов на должность вице-мэра по внутренней политике. Инсайд

В Сургуте определен шорт-лист претендентов на смену замглавы города Гуменюка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Сургута грядут кадровые перестановки
В мэрии Сургута грядут кадровые перестановки Фото:

Политэлиты Сургута (ХМАО) обсуждают возможных кандидатов на должность вице-мэра по внутренней политике. Среди претендентов ему на смену источники URA.RU называют трех человек: руководителя аппарата городской думы Елену Ануфриеву, начальника отдела протокола Алену Хисамову и директора музея «Россия — моя история» Виталия Малыхина, который на выборах президента был доверенным лицом Владимира Путина.

«В списке кандидатов на пост Гуменюка Ануфриева, Хисамова и Малыхин. Новый зам по внутренней политики в мэрии Сургута может быть назначен уже до конца августа», — говорят инсайдеры.

По словам собеседника агентства, ожидается, что Михаил Гуменюк, ставленник предыдущего градоначальника Андрея Филатова, покинет пост 13 августа. Запрос в пресс-службу администрации города отправлен, ответ на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о возможной отставке нескольких вице-мэров Сургута. В список вошел также Гуменюк, отвечающий за внутреннюю политику, пиар и кадры.

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Политэлиты Сургута (ХМАО) обсуждают возможных кандидатов на должность вице-мэра по внутренней политике. Среди претендентов ему на смену источники URA.RU называют трех человек: руководителя аппарата городской думы Елену Ануфриеву, начальника отдела протокола Алену Хисамову и директора музея «Россия — моя история» Виталия Малыхина, который на выборах президента был доверенным лицом Владимира Путина. «В списке кандидатов на пост Гуменюка Ануфриева, Хисамова и Малыхин. Новый зам по внутренней политики в мэрии Сургута может быть назначен уже до конца августа», — говорят инсайдеры. По словам собеседника агентства, ожидается, что Михаил Гуменюк, ставленник предыдущего градоначальника Андрея Филатова, покинет пост 13 августа. Запрос в пресс-службу администрации города отправлен, ответ на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о возможной отставке нескольких вице-мэров Сургута. В список вошел также Гуменюк, отвечающий за внутреннюю политику, пиар и кадры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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