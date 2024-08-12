Политэлиты Сургута (ХМАО) обсуждают возможных кандидатов на должность вице-мэра по внутренней политике. Среди претендентов ему на смену источники URA.RU называют трех человек: руководителя аппарата городской думы Елену Ануфриеву, начальника отдела протокола Алену Хисамову и директора музея «Россия — моя история» Виталия Малыхина, который на выборах президента был доверенным лицом Владимира Путина.
«В списке кандидатов на пост Гуменюка Ануфриева, Хисамова и Малыхин. Новый зам по внутренней политики в мэрии Сургута может быть назначен уже до конца августа», — говорят инсайдеры.
По словам собеседника агентства, ожидается, что Михаил Гуменюк, ставленник предыдущего градоначальника Андрея Филатова, покинет пост 13 августа. Запрос в пресс-службу администрации города отправлен, ответ на момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало о возможной отставке нескольких вице-мэров Сургута. В список вошел также Гуменюк, отвечающий за внутреннюю политику, пиар и кадры.
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