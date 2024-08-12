Зеленский собирает список требований Запада для разрешения бить их оружием по РФ

Зеленский провел заседание ставки
Глава Украины Владимир Зеленский поручил собрать полный список требований, исполнив которые Украина получит от Запада разрешение бить по российским территориям их оружием. Поручение он дал в ходе собрания ставки.
«Министерству обороны и дипломатам — представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по украинскому вторжению в Курскую область.
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