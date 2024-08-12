Зеленский собирает список требований Запада для разрешения бить их оружием по РФ

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Зеленский провел заседание ставки Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский поручил собрать полный список требований, исполнив которые Украина получит от Запада разрешение бить по российским территориям их оружием. Поручение он дал в ходе собрания ставки.

«Министерству обороны и дипломатам — представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по украинскому вторжению в Курскую область.

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Глава Украины Владимир Зеленский поручил собрать полный список требований, исполнив которые Украина получит от Запада разрешение бить по российским территориям их оружием. Поручение он дал в ходе собрания ставки. «Министерству обороны и дипломатам — представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по украинскому вторжению в Курскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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