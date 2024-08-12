Зеленский собирает список требований Запада для разрешения бить их оружием по РФ

12 августа 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Зеленский провел заседание ставки Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Украины Владимир Зеленский поручил собрать полный список требований, исполнив которые Украина получит от Запада разрешение бить по российским территориям их оружием. Поручение он дал в ходе собрания ставки. «Министерству обороны и дипломатам — представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по украинскому вторжению в Курскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский поручил собрать полный список требований, исполнив которые Украина получит от Запада разрешение бить по российским территориям их оружием. Поручение он дал в ходе собрания ставки. «Министерству обороны и дипломатам — представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по украинскому вторжению в Курскую область.