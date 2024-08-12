Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которая вызывает диарею и рвоту. Чтобы избежать заражения бактерией, необходимо термически обрабатывать продукты питания и мыть руки после контакта с животными и людьми. Об этом URA.RU сообщила врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская.
«Сальмонеллой можно заразиться через еду, воду или через контакт с животным, человеком или поверхностью. Бактерия может быть в яйцах, а также в продуктах, содержащих яйцо (майонез, например), в мясе птицы, молочных продуктах, сырых морепродуктах. Также зараженной может оказаться и загрязненная вода. А среди домашних животных чаще всего переносчиками инфекции являются птицы. Можно заразиться и от уличных животных, и от заболевших сальмонеллезом людей», — поделилась с агентством Садовская.
Защититься от отравления поможет термическая обработка продуктов питания и гигиена. «Защиту от сальмонеллы может гарантировать только термическая обработка. Бактерия практически сразу умирает при нагревании до 100 градусов. Если температура ниже, 70 градусов, например, то нужно обрабатывать продукт около 20 минут», — добавила врач.
Перед приготовлением яиц собеседница агентства советует ополоснуть их средством для мытья овощей и фруктов. Также рекомендуется иметь на кухне отдельную доску и нож для разделывания сырого мяса. А после контакта с животными и людьми следует мыть руки.
Около сотни пациентов кардиоцентра Сургута заразились сальмонеллезом после ужина в стационаре. 82 из них госпитализированы в инфекционном отделении СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Предварительно, вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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