Врач из ХМАО рассказала, как избежать заражения сальмонеллезом. Инфографика

Врач из ХМАО советует не есть сырые яйца, чтобы не заразиться сальмонеллезом
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Перед приготовлением яйца следует ополоснуть средством для мытья овощей и фруктов
Перед приготовлением яйца следует ополоснуть средством для мытья овощей и фруктов Фото:

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которая вызывает диарею и рвоту. Чтобы избежать заражения бактерией, необходимо термически обрабатывать продукты питания и мыть руки после контакта с животными и людьми. Об этом URA.RU сообщила врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская.

«Сальмонеллой можно заразиться через еду, воду или через контакт с животным, человеком или поверхностью. Бактерия может быть в яйцах, а также в продуктах, содержащих яйцо (майонез, например), в мясе птицы, молочных продуктах, сырых морепродуктах. Также зараженной может оказаться и загрязненная вода. А среди домашних животных чаще всего переносчиками инфекции являются птицы. Можно заразиться и от уличных животных, и от заболевших сальмонеллезом людей», — поделилась с агентством Садовская.

Употребление сырых яиц может стать причиной заражения сальмонеллой
Употребление сырых яиц может стать причиной заражения сальмонеллой
Фото: 
Защититься от отравления поможет термическая обработка продуктов питания и гигиена. «Защиту от сальмонеллы может гарантировать только термическая обработка. Бактерия практически сразу умирает при нагревании до 100 градусов. Если температура ниже, 70 градусов, например, то нужно обрабатывать продукт около 20 минут», — добавила врач.

Перед приготовлением яиц собеседница агентства советует ополоснуть их средством для мытья овощей и фруктов. Также рекомендуется иметь на кухне отдельную доску и нож для разделывания сырого мяса. А после контакта с животными и людьми следует мыть руки.

Бактерия умирает при нагревании до 100 градусов
Бактерия умирает при нагревании до 100 градусов
Фото:

Около сотни пациентов кардиоцентра Сургута заразились сальмонеллезом после ужина в стационаре. 82 из них госпитализированы в инфекционном отделении СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Предварительно, вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.

Меры профилактики помогут защититься от заражения сальмонеллезом
Меры профилактики помогут защититься от заражения сальмонеллезом
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Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которая вызывает диарею и рвоту. Чтобы избежать заражения бактерией, необходимо термически обрабатывать продукты питания и мыть руки после контакта с животными и людьми. Об этом URA.RU сообщила врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская. «Сальмонеллой можно заразиться через еду, воду или через контакт с животным, человеком или поверхностью. Бактерия может быть в яйцах, а также в продуктах, содержащих яйцо (майонез, например), в мясе птицы, молочных продуктах, сырых морепродуктах. Также зараженной может оказаться и загрязненная вода. А среди домашних животных чаще всего переносчиками инфекции являются птицы. Можно заразиться и от уличных животных, и от заболевших сальмонеллезом людей», — поделилась с агентством Садовская. Перед приготовлением яиц собеседница агентства советует ополоснуть их средством для мытья овощей и фруктов. Также рекомендуется иметь на кухне отдельную доску и нож для разделывания сырого мяса. А после контакта с животными и людьми следует мыть руки. Около сотни пациентов кардиоцентра Сургута заразились сальмонеллезом после ужина в стационаре. 82 из них госпитализированы в инфекционном отделении СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Предварительно, вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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