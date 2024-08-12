Что ни в коем случае нельзя есть, чтобы похудеть

Диетолог Соломатина: при похудении не стоит есть арбузы, виноград и черешню

Арбуз содержит много сахара, заявила Елена Соломатина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время похудения не стоит злоупотреблять арбузом, виноградом и черешней. Это низкокалорийные продукты, но они содержат много сахара, сообщила диетолог Елена Соломатина.

«Такие продукты, как арбуз, виноград или черешня, довольно низкокалорийны, но они содержат много сахара. Калории подсчитываются на 100 граммов, но кто будет есть такое небольшое количество того же арбуза? К тому же люди могут есть арбуз ежедневно», — сказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, по словам диетолога, во время похудения вредны термически обработанные морковь и свекла. После приготовления эти овощи способствуют образованию жира.

Также много калорий содержит растительное масло, а черный хлеб дает нагрузку на организм, заявила Соломатина. Помимо этого, даже свежевыжатый сок не стоит употреблять в большом количестве при похудении. Со слов эксперта, фреш является концентратом сахара, который влияет на образование жира.

Ранее магистр наук и диетолог Элизабет Барнс назвала лучшие овощи для похудения. Так, спаржа, шпинат или брюссельская капуста за счет своей низкой калорийности помогают наесться и эффективно сбрасывать лишний вес.