Тренер сборной РФ Покровская задумалась о влиянии Сатаны на МОК

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила свое недовольство по поводу условий проведения Олимпийских игр в Париже. Она поделилась своими впечатлениями с РИА Новости после завершения соревнований, задавшись вопросом о влиянии Сатаны на организаторов соревнований.
«Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались. Свели еще с религией. Сатана пришел на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление», — заявила Покровская. Организатором Олимпиады является Международный олимпийский комитет (МОК).
Тренер отметила, что несмотря на честную борьбу спортсменов, организационные моменты и условия проведения соревнований оставили желать лучшего. В том числе и риски для здоровья триатлонистов, которым пришлось соревноваться в загрязненной воде Сены.
На Олимпийских играх в Париже, проходивших с 26 июля по 11 августа, Россия была представлена 15 атлетами, выступавшими под нейтральным флагом в соответствии с решением МОК. Их достижения не были отражены в официальной медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в Лос-Анджелесе.
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