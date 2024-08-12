12 августа 2024

Тренер сборной РФ Покровская задумалась о влиянии Сатаны на МОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покровская негативно оценила Олимпиаду-2024
Покровская негативно оценила Олимпиаду-2024 Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила свое недовольство по поводу условий проведения Олимпийских игр в Париже. Она поделилась своими впечатлениями с РИА Новости после завершения соревнований, задавшись вопросом о влиянии Сатаны на организаторов соревнований.

«Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались. Свели еще с религией. Сатана пришел на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление», — заявила Покровская. Организатором Олимпиады является Международный олимпийский комитет (МОК).

Тренер отметила, что несмотря на честную борьбу спортсменов, организационные моменты и условия проведения соревнований оставили желать лучшего. В том числе и риски для здоровья триатлонистов, которым пришлось соревноваться в загрязненной воде Сены.

На Олимпийских играх в Париже, проходивших с 26 июля по 11 августа, Россия была представлена 15 атлетами, выступавшими под нейтральным флагом в соответствии с решением МОК. Их достижения не были отражены в официальной медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в Лос-Анджелесе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила свое недовольство по поводу условий проведения Олимпийских игр в Париже. Она поделилась своими впечатлениями с РИА Новости после завершения соревнований, задавшись вопросом о влиянии Сатаны на организаторов соревнований. «Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались. Свели еще с религией. Сатана пришел на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление», — заявила Покровская. Организатором Олимпиады является Международный олимпийский комитет (МОК). Тренер отметила, что несмотря на честную борьбу спортсменов, организационные моменты и условия проведения соревнований оставили желать лучшего. В том числе и риски для здоровья триатлонистов, которым пришлось соревноваться в загрязненной воде Сены. На Олимпийских играх в Париже, проходивших с 26 июля по 11 августа, Россия была представлена 15 атлетами, выступавшими под нейтральным флагом в соответствии с решением МОК. Их достижения не были отражены в официальной медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в Лос-Анджелесе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...