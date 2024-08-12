Челябинский губернатор заявил о готовности принять жителей Курской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о готовности региона разместить жителей Курской области. Об этом 13 августа Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«Готовы разместить у нас в регионе жителей Курской области. И в целом помощь продолжим. Как помогаем Донбассу, Белгородской области. Только вместе справимся со всеми трудностями», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Текслер добавил, что регион отправил в Курск 10 тонн гуманитарного груза. Так Челябинская область откликнулась на инициативу врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева. Регион отправил в Курск макаронные изделия, крупы, одежду, раскладные кровати, медикаменты и предметы первой необходимости. Руководил сбором помощи сам Текслер.
Бойцы ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию Курской области 6 августа. Сейчас продолжаются бои в приграничных районах области. Почти за неделю ВС РФ уничтожили на курском направлении до 1610 военнослужащих противника. Также ВСУ потеряли 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.
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