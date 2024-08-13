Свердловчанин на приеме у стоматолога узнал, что болен раком

Стоматолог обнаружил у свердловчанина третью стадию рака полости рта

14 августа 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Мужчина был поражен точностью диагноза, который был поставлен в стоматологическом кресле (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженец Среднеуральска Свердловской области Алексей Б. в марте 2024 года заметил у себя во рту небольшую язву, которая иногда кровоточила. Он не придавал ей значения несколько месяцев, пока язва не начала вызывать болезненные ощущения. Стоматолог предупредил мужчину, что у него высокая вероятность онкологического процесса, предположительно, на третьей стадии. Дальнейшее обследование в онкоцентре подтвердило предположения стоматолога. «В начале весны я заметил во рту что-то похожее на язву, которая располагалась в районе щеки. Изначально она была маленькой и не вызывала беспокойства. Однако спустя месяц язва начала кровоточить и увеличиваться в размерах. Несмотря на это, я не придал этому значения, полагая, что рана заживет сама по себе. Единственной предпринятой мерой было полоскание рта ромашковым отваром перед сном. Никаких других действий не предпринимал, так как думал, что проблема исчезнет самостоятельно, но ожидания не оправдались», — вспоминает Алексей. Язва продолжала вызывать дискомфорт, и в мае у свердловчанина, помимо всего прочего, возникла зубная боль. Это побудило мужчину записаться на прием к стоматологу. Врач, осмотрев полость рта, выразил свои опасения относительно состояния здоровья пациента. «После лечения зуба врач начал тщательно осматривать язву, расспрашивая о времени ее появления и о том, обращался ли я ранее к врачу по этому поводу», — поделился уралец. Стоматолог сообщил Алексею, что его язва не способна зажить самостоятельно, и настоятельно рекомендовал ему незамедлительно обратиться к онкологу. «Врач сказал, что образование во рту, которое ранее считалось язвой, на самом деле напоминает веррукозную карциному — вид злокачественной опухоли, развивающейся очень быстро. Для установления точного диагноза необходимо было срочно обратиться к онкологу. Я был в шоке от таких новостей и, осознавая серьезность ситуации, решил не откладывать визит к специалисту и сдал необходимые анализы в платной клинике, после чего записался на прием», — сказал он. Онколог подтвердил предположения стоматолога и немедленно назначил протокол лечения, так как время было критически важным фактором. На момент постановки диагноза у Алексея не было обнаружено тяжелых метастазов, и лечащий врач сообщил о наличии шансов на излечение и долгосрочную ремиссию. Теперь пациент проходит курс химиотерапии и выражает надежду на выздоровление, призывая всех не пренебрегать своим здоровьем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Среднеуральска Свердловской области Алексей Б. в марте 2024 года заметил у себя во рту небольшую язву, которая иногда кровоточила. Он не придавал ей значения несколько месяцев, пока язва не начала вызывать болезненные ощущения. Стоматолог предупредил мужчину, что у него высокая вероятность онкологического процесса, предположительно, на третьей стадии. Дальнейшее обследование в онкоцентре подтвердило предположения стоматолога. «В начале весны я заметил во рту что-то похожее на язву, которая располагалась в районе щеки. Изначально она была маленькой и не вызывала беспокойства. Однако спустя месяц язва начала кровоточить и увеличиваться в размерах. Несмотря на это, я не придал этому значения, полагая, что рана заживет сама по себе. Единственной предпринятой мерой было полоскание рта ромашковым отваром перед сном. Никаких других действий не предпринимал, так как думал, что проблема исчезнет самостоятельно, но ожидания не оправдались», — вспоминает Алексей. Язва продолжала вызывать дискомфорт, и в мае у свердловчанина, помимо всего прочего, возникла зубная боль. Это побудило мужчину записаться на прием к стоматологу. Врач, осмотрев полость рта, выразил свои опасения относительно состояния здоровья пациента. «После лечения зуба врач начал тщательно осматривать язву, расспрашивая о времени ее появления и о том, обращался ли я ранее к врачу по этому поводу», — поделился уралец. Стоматолог сообщил Алексею, что его язва не способна зажить самостоятельно, и настоятельно рекомендовал ему незамедлительно обратиться к онкологу. «Врач сказал, что образование во рту, которое ранее считалось язвой, на самом деле напоминает веррукозную карциному — вид злокачественной опухоли, развивающейся очень быстро. Для установления точного диагноза необходимо было срочно обратиться к онкологу. Я был в шоке от таких новостей и, осознавая серьезность ситуации, решил не откладывать визит к специалисту и сдал необходимые анализы в платной клинике, после чего записался на прием», — сказал он. Онколог подтвердил предположения стоматолога и немедленно назначил протокол лечения, так как время было критически важным фактором. На момент постановки диагноза у Алексея не было обнаружено тяжелых метастазов, и лечащий врач сообщил о наличии шансов на излечение и долгосрочную ремиссию. Теперь пациент проходит курс химиотерапии и выражает надежду на выздоровление, призывая всех не пренебрегать своим здоровьем.